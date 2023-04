- Zielony Ład nazywam programem odtruwania Europy Zachodniej kosztem krajów Europy Wschodniej - stwierdził wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra podczas debaty poświęconej rolnictwu na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

Wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra skrytykował działania europejskich władz w zakresie wdrażania założeń Zielonego Ładu, podczas debaty poświęconej rolnictwu na trwającym właśnie w Katowicach Europejskim Kongresie Gospodarczym.

Co chwilę musimy wywracać stół w negocjacjach dotyczących Zielonego Ładu, bo stawiane cele są dziś absolutnie nieosiągalne dla polskich rolników - stwierdził w dyskusji minister. -W zeszłym roku zrobiliśmy to kilkukrotnie, choćby w kwestii redukcji stosowania środków ochrony roślin - zauważył prelegent.

Ciecióra przyznał, że sam prowadzi z rodziną 70-hektarowe gospodarstwo i jako rolnik wdrażaną w EU politykę rolną postrzega jako zagrożenie dla bytu gospodarstwa.

Nierówne traktowanie

- Ja niestety muszę przyznać, że nie mogę nazywać Zielonego Ładu inaczej, niż programem odtruwania Europy Zachodniej kosztem krajów Europy Środkowej i Wschodniej - skwitował Krzysztof Ciecióra. Wskazał tu jako przykład, właśnie wspomniane cele redukcji zużycia środków ochrony roślin.

Jak stwierdził, skonstruowane przez Komisję Europejską przepisy stawiały tu w jednym rzędzie kraje zachodnie, gdzie śor zużywano olbrzymie ilości, i kraje Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie pestycydów zużywano znacznie mniej.

Zastosowanie tej samej miary redukcji stanowiłoby dla Zachodu powrót do normalności, ale dla Polski i innych krajów oznaczałoby brak możliwości produkcji i konkurencji z Zachodem - zauważył wiceminister rolnictwa.

Bagna na wschodzie, pola na zachodzie?

Kolejny przykład nierównego traktowania i przenoszenia ciężarów ratowania środowiska z zachodu na wschód Europy to, w opinii Krzysztofa Ciecióry, program odbudowy siedlisk naturalnych.

- Gdy wczytuję się w ten program i spoglądam na mapę, to okazuje się że pola i łąki zalewać mają Polacy, narody bałtyckie, czy Węgrzy, ale nie kraje zachodnie - powiedział przedstawiciel resortu rolnictwa na KGE. Według ministra fakt, że kraje Europy Wschodniej mniej zniszczyły swoje rzeki i naturalne środowisko nie uprawnia wcale Zachodu do tego, by urządzał nam bagna i torfowiska na zmeliorowanych gruntach rolniczych.

Po swojemu...

Według ministra wdrażanie Zielonego Ładu na takich zasadach i według tak wątpliwych standardów prowadzić może do dekompozycji Unii Europejskiej.

Jak stwierdził Ciecióra, Polska jest gotowa do realizacji założeń Zielonego Ładu, ale dziś w działaniach UE zbyt wiele jest sprzeczności i rozbieżności.

Inne cele postawiliśmy w naszym zatwierdzonym KPS, inne cele stawiają koncerny, a inne znajdują się w forsowanych przez KE rozporządzeniach - wytknął w debacie podsekretarz stanu w MRiRW.

- Wciąż trwa jakiś kuriozalny wyścig w śrubowaniu stawianych rolnikom celów. Nie chcemy, by nasi rolnicy się w tym pogubili. Chodzi o to, byśmy mogli realizować cele racjonalnie i po swojemu - dodał minister.