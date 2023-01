Wicepremier Henryk Kowalczyk wyjaśnia w rozmowie z farmer.pl dlaczego PiS chce zliberalizować przepisy dot. wiatraków w naszym kraju. Posłuchajcie!

Jak pisał niedawno red. Grzegorz Tomczyk w artykule "Dlaczego walczyliśmy z wiatrakami? Czemu mamy przestać?", rządzące Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy m.in. głosami mieszkańców wsi, którzy przeciwni byli wiatrakom. Teraz ta sama partia głosem premiera wzywa do "poluzowania" przepisów. A gdzie gwarancje dla mieszkańców wsi? - pytał red. Tomczyk.

Z pytaniem, dlaczego PiS chce aktualnie zliberalizować przepisy dot. wiatraków w naszym kraju, zapytaliśmy bezpośrednio wicepremiera Henryka Kowalczyka.

- Jeśli chodzi o ustawę wiatrakową, to trzeba by się odnieść do stanu sprzed ustawy, która była wdrożona w 2016 roku. Wtedy to była absolutnie "wolna amerykanka". Każdy mógł stawiać wiatrak, gdzie sobie zażyczył: za płotem, przy oknie, gdziekolwiek. I oczywiście nie ma mowy o powrocie do tamtego stanu - stwierdził wicepremier Kowalczyk.

PiS bogatsze o doświadczenia

Henryk Kowalczyk dodał, że wdrożona ówczesną ustawą wiatrakową zasada 10H spowodowała wykluczenie bardzo wielu obszarów w ogóle z inwestycji wiatrakowych, nawet gdyby społeczność chciała taki wiatrak wybudować.

- Teraz jesteśmy bogatsi w doświadczenia, czyli w (wiedzę - dop. redakcji) dotyczącą skutków zdrowotnych, wpływu poziomu hałasu, migotania czy promieniowania elektromagnetycznego, stąd zamysł aby te przepisy zliberalizować, co nie znaczy, żeby wrócić do zasad sprzed ustawy - zaznaczył wicepremier.

Stąd - jak dodał - pomysł aby zezwolić na budowę wiatraków w odległości między 500 m a 10H, przy udziale lokalnej społeczności przy wydawaniu decyzji w tej sprawie.

- Rozważane są różne warianty (udziału tej społeczności - dop. redakcji), jak np. referendum mieszkańców, ale też propozycja ulgi przy zakupie prądu - przyznał minister Kowalczyk.

Czy nie obawiacie się Państwo protestów na wsi, w związku z tą liberalizacją?

Na tak postawione pytanie, wicepremier Kowalczyk odpowiedział, że jeśli w propozycje budowy wiatraków wg nowych zasad będą zaangażowane lokalne społeczności to nie sądzi, żeby w tej sytuacji były organizowane protesty okolicznych mieszkańców.

- Ważne żeby te decyzje oddać mieszkańcom, bo o to chodzi w tej nowej propozycji - dodał wicepremier.

Już w tym tygodniu połączone komisje sejmowe mają przeprowadzić pierwsze czytania projektów ustaw wiatrakowych - w tym rządowego, który ma zliberalizować tzw. zasadę 10H. Chodzi o osiem projektów ustaw dotyczących lokalizacji lądowych farm wiatrowych: jeden jest rządowy, pięć - poselskich, a dwa - autorstwa Senatu.

Pytanie tylko - jak zachowa się Solidarna Polska, która jest przeciwna liberalizacji przepisów dot. wiatraków w naszym kraju. Odmienne zdanie od szefa resortu rolnictwa ma m.in. jego zastępca: