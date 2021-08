Widmo bankructw rodzi ryzyko braku zapłaty za faktury – czy to ostatni moment na zabezpieczenie należności?

Gospodarka i relacje biznesowe, zatrzymane przez pandemię Covid-19, odzyskują swój potencjał. Wielu właścicieli firm i managerów chce jak najszybciej odrobić straty. Dyrektorom finansowym i księgowym, coraz częściej jest zadawane pytanie: po co ubezpieczać faktury skoro na ogół znamy swoich odbiorców? A nawet jeżeli nie znamy, to przecież najwyższe saldo niezapłaconych należności mamy tylko przez kilka miesięcy w roku?

Prawda jest taka, że liczba firm które upadły w Polsce w ciągu 6 miesięcy jest o 140% wyższa niż w tym samym okresie 2020 roku. Z analiz Euler Hermes, największego ubezpieczyciela należności w Polsce wynika, że w odniesieniu do rolników i hodowców można nawet mówić o kryzysie, jakiego nigdy nie widziano w statystyce niewypłacalności – tylko w I kwartale doświadczyło jej aż 58 takich przedsiębiorców! W konsekwencji tego problemy mają firmy zaopatrujące ich w pasze, nawozy, maszyny, świadczące specjalistyczne usługi na ich rzecz – łącznie w skali każdego miesiąca było to minimum kolejne kilka-kilkanaście niewypłacalności.

Obecnie wydaje się, że niskie ceny płodów rolnych i mięsa mamy już za sobą. W opinii analityków i finansistów, szczególnie teraz w obliczu także rosnącej inflacji i częstych zmian cen dostawcy powinni być wyczuleni na problemy swoich odbiorców – przetwórców. To oni teraz mierzą się z wyższymi kosztami produkcji, a nie zawsze mogą w tej samej skali podnieść ceny swoich produktów i wyrobów. Potwierdza to najnowsza analiza Euler Hermes (bezpłatny raport dostępny pod tym linkiem).

Otoczenie biznesowe w Polsce nie zawsze sprzyja branży agro i niestety nie na wszystkie zdarzenia losowe możemy się przygotować. Możemy za to przygotować się na wypadek upadłości naszego odbiorcy, która skutkowałoby niezapłaceniem nam naszych faktur. A przecież nikt z nas nie lubi czekać w nieskończoność na swoje pieniądze, nie wspominając o braku szans na ich odzyskanie. Tak jak standardem stało się ubezpieczenie maszyn, nieruchomości, czy też płodów rolnych od nieprzewidzianych zdarzeń losowych, tak też standardem powinno być zabezpieczanie swoich należności poprzez ich ubezpieczanie.

Potwierdza to Sebastian Woźniczka z podpoznańskiego Swarzędza - Producenci rolni i hodowcy przeżywają bardzo trudny okres. Mówienie, że branża rolna stoi nad przepaścią, nie jest politycznym frazesem. Działamy w bardzo nieprzewidywalnych czasach. Rosnące koszty produkcji to bardzo duże wyzwanie, któremu nie wszyscy sprostają i wielu rolników i firm z sektora agro będzie miało trudność z płatnościami a to nakręci spirale zadłużania i w efekcie upadłości firm. Dla bezpieczeństwa nas wszystkich powszechne powinno być ubezpieczanie należności. Tak jak każdy kierowca ma OC pojazdu, tak każdy prowadzący biznes i handel powinien mieć ubezpieczenie faktur, bo to prosty i skuteczny sposób by ochronić własną firmę przed efektem domina upadłości.

Ubezpieczenie faktur – co to jest?

Ubezpieczenie należności to nic innego jak zabezpieczenie faktur wystawionych naszym odbiorcom i klientom. Oczywiście mowa tutaj o fakturach, których zapłata ma nastąpić w terminie późniejszym. Branża rolna, w tym agrochemia zna przypadki takiego odroczenia płatności nawet o 180 dni. To oznacza, że jako sprzedający akceptujmy bardzo długi termin oczekiwania na zapłatę, w trakcie którego wiele może się wydarzyć, m.in.: nasz odbiorca może popaść w problemy finansowe i nie mieć pieniędzy by nam zapłacić, a w najgorszym przypadku może ogłosić upadłość lub rozpocząć postępowanie naprawcze. We wszystkich tych okolicznościach, czyli upadłości, postępowaniu restrukturyzacyjnym, czy po prostu w przypadku przedłużającego się braku zapłaty ze strony odbiorcy, na naszą korzyść zadziała polisa, zabezpieczająca należności z odroczonym terminem płatności.

Ubezpieczenie należności od odbiorcy - czy warto?

Zważywszy, że zapłata za dostarczone płody rolne, czy hodowane zwierzęta, to zapewnienie przyszłości dla dalszej działalności, to logicznym jest, by poza polisami zabezpieczającymi tradycyjnie majątek trwały (np. budynki, maszyny) pomyśleć również o pieniądzach firmy w postaci należności za sprzedany towar i usługi, które w przypadku dużych biznesów potrafią stanowić pokaźną cześć aktywów obrotowych.

Mamy wówczas do czynienia z olbrzymim ryzykiem, ale też na ogół taka firm działa w oparciu o wypracowany system zarządzania należnościami. Mówimy przy tym o kontroli, a nie o pozbyciu się tego ryzyka. Najskuteczniejszym i najbardziej bezpiecznym rozwiązaniem jest posiadanie polisy ubezpieczeniowej, która przenosi odpowiedzialność za regulowanie faktur na zakład ubezpieczeń. To najlepsza rada dla firm, które nie posiadają własnych, wyspecjalizowanych struktur – analityków i działów zarządzania ryzykiem finansowym. Także dla tych, które nie mogą pozwolić sobie na notoryczne oczekiwanie na własne pieniądze, same będąc przez to zagrożone niewypłacalnością, a i być może w konsekwencji braku regulowania faktur – upadłością. Warto zapoznać się z bezpłatną prezentacją omawiającą rozliczenia w poszczególnych branżach polskiej gospodarki, dostępną pod tym linkiem.

A historia ostatnich kilku kwartałów w Polsce zna przypadki niewypłacalności, które mogą zadziwić – były to tak duże i wydawałoby się niezatapialne firmy jak: Bać-Pol, Ursus, Eskimos, Akwawit, Bielmlek, Marwit, ZM Kania, ZM Zbyszko, ZM Pakosław, Agripol Food, Idyk Mazowsze, King Fruit, itd. Były to firmy i marki, które miały znaczącą skalę działalności, ale i to było niewystarczające.

W przypadku branży agrochemicznej warto się ubezpieczyć właśnie teraz, w szczycie sprzedaży środków ochrony roślin, dopiero co po wiosennym szczycie popytu (dodatkowo - istnieje możliwość ubezpieczenia dokonanych już transakcji). Teraz jest więc bardzo dobry moment dla dostawców agrochemii aby uniknąć efektu jesiennych opóźnień płatności – czekania, kto po sezonie wyjdzie na swoje i spłaci zobowiązania, a kto nie. Ubezpieczeni dostawcy to także lepsze warunki dla rolników – możliwość bezpieczniejszego, a więc np. dłuższego kredytowania im sprzedaży, co daje przewagę konkurencyjną.

Piotr Mikołajczyk, który w maju po ukończeniu studiów na SGGW dołączył do rodzinnego biznesu – agrohurtowni na Podlasiu, już w trakcie nauki przekonał rodziców do racjonalnego zarządzania płynnością, a tym samym bezpieczeństwem hurtowni, poprzez wykupienie ubezpieczenia należności. – Ubezpieczenia faktur to prosty i skuteczny sposób by ochronić firmę przed efektem domina upadłości. W trakcie studiów byłem na praktykach w Holandii i Niemczech i tam firmy, podobne do naszej, nie wyobrażają sobie działalności bez ubezpieczenia kredytu kupieckiego, który udzielają swoim odbiorcom na sprzedawane nawozy, agrochemię czy też maszyny. Rodzice przez wiele lat działowości wypracowali sobie dobrą opinię i mają wielu stałych odbiorców, jedni więksi inni mniejsi, cześć z nich znamy bardzo dobrze, ale są też partnerzy całkiem nowi. Ale nawet tych których znamy dobrze zaczęliśmy ubezpieczać, bo nie wiemy przecież z kim oni handlują, jakie warunki płatności i zabezpieczeń wykorzystują w relacjach ze swoimi odbiorcami. To jest przecież poza nami. Duże faktury z odroczonym terminem na kilka miesięcy to nie handel na bazarze. Brak płatność na czas to utrata płynności którą można oczywiście załatać kredytem z banku, ale to kosztuje. Natomiast jak odbiorca nie płaci ponad 3 miesiące to zgłaszamy sprawę do ubezpieczyciela i czekamy na odszkodowanie. Z przekazów medialnych coraz częściej słyszymy, że takie opóźnienia w płatnościach kończą się bankructwem odbiorcy i pieniędzy z tego nie będzie.

Ile to kosztuje?

W praktyce składka za ubezpieczenie swojej sprzedaży zależy od czynników takich jak ilość odbiorców, długość udzielanych im terminów płatności, wielkość salda należności, opcje dodatkowe (np. możliwość ubezpieczenia wstecz transakcji rozpoczętych przed okresem ubezpieczenia itd.).

Zapewne w pierwszej chwili brzmi to jak skomplikowana operacja rachunkowa? Tak naprawdę jest to prosta i czytelna tabelka z opcjami do wyboru, a jego efekt – w postaci przeciętnej ceny polisy może miło zaskoczyć. Zabezpieczenie środków finansowych – całego obrotu swojej firmy kosztuje średnio ułamek procenta tej kwoty. W ofercie Euler Hermes dla przeciętnej firmy MSP o obrotach do kilku milionów złotych jest to dzienny koszt odpowiadający cenie obiadu, miesięcznie – cenie wywozu nieczystości, czy mediów w pomieszczeniach biurowych, mniej np. niż koszt leasingu samochodu. Cennikowo bowiem najtańsza opcja to koszt 830 zł miesięcznie dla rocznej polisy, warto jednak wystąpić do towarzystwa ubezpieczeniowego o ofertę konkretnie dla nasze firmy.

Ubezpieczenie nie tylko jest przystępne cenowo, ale i proste w obsłudze – dopiero od naprawdę dużych kwot ubezpieczyciel będzie wymagał podawania szczegółowych danych odbiorców, do których sprzedaż zabezpiecza. W większości transakcji ubezpieczający sami szacują ryzyko, korzystając co najwyżej z dostępnych w bazie online ocen i rekomendacji ubezpieczyciela. Prosta i szybka jest także procedura wypłaty odszkodowania – w myśl zasady „najpierw odszkodowania!” większość wniosków zatwierdzamy w uproszczonej formule.

Nie mam strat – nie szkodzi! Ubezpieczenie należności to wsparcie sprzedaży

Ubezpieczenie transakcji handlowych to nie tylko ochrona, ale i wsparcie, „doładowanie” dla sprzedaży: dostawy do nowych odbiorców od razu w kredycie kupieckim, na wyższe kwoty niż dotychczas, czy na dłuższe terminy płatności – a bez zwiększonego ryzyka. Warto skorzystać na mającym już miejsce odbiciu gospodarczym, zwiększając sprzedaż w bezpieczny sposób, bez ryzyka pokryzysowych zawirowań. Firmy podobnie jak np. sportowcy tracą siły na samym końcu, często tuż przed metą. Nawet te najbardziej doświadczone – średni okres działalności firm, których ogłoszono niewypłacalnymi w czerwcu to około 20 lat! Zarządzający nimi nie byli więc w zdecydowanej większości ani debiutantami, ani sezonowymi oszustami, a wręcz odwrotnie - działając tyle lat musieli cieszyć się renomą i zaufaniem dostawców. Może niektórzy z nich byli Waszymi kontrahentami? Miejmy nadzieję, że finalnie nie grozi im likwidacja działalności – uda się ich firmy zrestrukturyzować, a Wy ubezpieczając swoje faktury nadal będziecie mogli z nim handlować w bezpieczny sposób.