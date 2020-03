Większe dotacje i usprawnienia w programie Czyste Powietrze

Ministerstwo Klimatu już zapowiedziało wprowadzenie zmian w programie Czyste Powietrze, które ułatwią pozyskanie dotacji oraz usprawnią cały proces ich przyznawania. Wnioskodawcy nie będą już musieli przygotowywać całej masy dokumentów, aby ubiegać się na dofinansowanie inwestycji.

Czyste Powietrze to program, skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy. Na dofinansowanie wymiany pieców i termomodernizacji budynków rząd przeznaczył 103 mld zł, które chce rozdysponować przez 10 lat.

Edycja programu Czyste Powietrze z 2018 r. była z założenia bardzo dobrym pomysłem, jednak była był obciążony zbytnią biurokracją, formułą składania wniosków i masy dokumentów. Nieraz wnioskodawcy musieli czekać na rozparzenie wniosków przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przez jego wojewódzkich oddziałów, nawet do pół roku. Dlatego też Program wymagał wprowadzenia szeregu usprawnień.

Usprawniony program Czyste Powietrze

Jak zapowiedzieli premier Mateusz Morawiecki, Minister Klimatu Michał Kurtyka, a także Piotr Woźny, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w programie Czyste Powietrze zostanie wprowadzonych szereg zmian na lepsze.

Źródło: Ministerstwo Klimatu

Co dokładnie zmieni się w programie? Kancelaria Premiera zaprezentowała 10. najważniejszych zmian w programie „Czyste Powietrze”:

uproszczenie zasad przyznawania dotacji;

skrócenie czasu rozpatrywania wniosków do 30 dni;

uproszczenie wniosku o dotację;

wprowadzenie możliwości składania wniosków online w serwisie gov.pl;

włączenie do programu sektora bankowego, który jest źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego;

włączenie w program jednostek samorządu terytorialnego (gmin);

integracja z programem;

powiązanie wysokości dotacji z efektem ekologicznym;

dotacje dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła;

możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych (a nawet zakończonych).

Co się zmieni na lepsze?

Nowe rozwiązania wprowadzone do programu mają też zachęcać wnioskodawców do zakupu i montażu 'zeroemisyjnych', odnawialnych źródeł energii. Kwota samej dotacji ma zostać zwiększona nawet do 30 tys. zł, pod warunkiem, jeśli właściciel domy zdecyduje się na zakup i montaż pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną PV.

Zmiany w programie Czyste powietrze będą się wiązały z zwiększeniem wsparcia, nawet do 60% dla uboższych gospodarstw. Osoba z takiego gospodarstwa wielorodzinnego będzie jednak musiała wykazać, że miesięcznie osiąga dochód poniżej 1400 zł na osobę.

Z kolei w gospodarstwie jednoosobowym będzie ona musiała wynieść mniej niż 1900 zł na osobę. Wnioskodawcy z uboższych gospodarstw będą mogli otrzymać dotację do 32 tys. zł na wymianę pieca i termomodernizację domu.

Kiedy wejdą zmiany?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje wprowadzić zmiany programie Czyste Powietrze w dniu 22 marca br., który zbiegnie się z terminem Światowego Dnia Wody.