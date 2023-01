Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa bardzo chciałby doprowadzić do zwiększenia zarówno obecnego, jak i przyszłego budżetu Wspólnej Polityki Rolnej, choćby dlatego, że przez inflację wszelkie dopłaty są coraz mniej warte rolniczego zachodu. Ale już dziś widać, że Niemcy się na to nie zgodzą.

Jak już pisaliśmy, w ocenie Roberta Nilsa, przewodniczącego komisji rolnictwa w Parlamencie Europejskim, inflacja może pochłonąć aż 1/3 unijnego budżetu na rolnictwo, który skurczy się w związku z tym do 2027 roku, nawet o ok. 80 mld euro, mimo iż potrzeby i wymogi pozostaną bardzo wysokie. Tym samym unijni rolnicy, a więc też polscy gospodarze, dostaną realnie o wiele mniejsze dopłaty, niż by się tego spodziewali.

Nie wszyscy narzekają

Jak zauważył podczas ostatniej debaty w Parlamencie Europejskim Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa, problem inflacji należy rozważyć szerzej, łącząc kwestie notowanego wzrostu cen zbytu ze wzrostem kosztów produkcji.

Jak podał, pierwsze szacunku Eurostatu za 2022 r. wskazują na wyższe ceny produktów rolnych w państwach UE, jednak – jak zauważył komisarz Wojciechowski - w różnym stopniu kompensują one wzrost kosztów produkcji. Najczęściej - nie kompensują.

– Porównując trzeci kwartał 2021 do trzeciego kwartału 2022 roku wzrost kosztów produkcji wyniósł w skali UE ponad 30 proc., a wzrost cen produktów rolnych to około 29 proc. – podał komisarz.

Dodał, że wyjątkiem są tu Czechy, Niemcy, Dania, Rumunia i Bułgaria. W tych krajach wzrost cen produktów rolnych był wyższy niż wzrost notowań czynników produkcyjnych.

Sprawdziliśmy te dane. Rzeczywiście tak jest:

To nie jest błąd - tak, nie ma tu danych dla Polski. Te mają być opublikowane już niebawem.

Niemcy nie tak chętni na zwiększanie wydatków na WPR

- Panie Komisarzu, przedstawił Pan smutny obraz sytuacji rolników europejskich, ale on nie jest taki smutny dla wszystkich - ocenił wystąpienie Janusza Wojciechowskiego podczas debaty w PE eurodeputowany z Niemiec – Martin Häusling.

I dodał: - Niemiecki Związek Rolników przedstawił podsumowanie, z którego wynika, że dochody niemieckich rolników wzrosły w ub. roku o 50%. Ceny produktów rolnych wzrosły o 85%, koszty o 10%.

- A więc wzywać: potrzebujemy więcej pieniędzy, to dość problematyczna sprawa, bo jak mam to wyjaśnić (niemieckim - dop. redakcji) podatnikom? Skoro sytuacja w (niemieckich - dop. redakcji) gospodarstwach rolnych się poprawiła, to dlaczego mamy inwestować więcej pieniędzy w WPR? - pytał poseł Martin Häusling.

Przyznał przy tym, że zdaje sobie sprawę z tego, że z powodu wojny na Ukrainie, są w UE kraje, które stoją w obliczu poważnych problemów, ale nie we wszystkich krajach jest tak źle. Przypomniał, że wszyscy natomiast wciąż stoimy przed poważnymi problemami związanych ze zmianami klimatycznymi, które mają ogromny wpływ na plony (jak nasilające się okresy suszy) i zapytał komisarza Wojciechowskiego, czy w obliczu inflacji WPR nadal będzie realizowała założenia Europejskiego Zielonego Ładu.

- Mnie bardzo niepokoi zachowanie konsumentów. Obawiam się, że znowu będzie tak, że znowu będzie się kupować przede wszystkim tanio, że będziemy tym samym wspierać tych tanich producentów, że nie będziemy zwracać uwagi na jakość i ucierpi na tym rolnictwo ekologiczne - przyznał niemiecki europoseł, którym to stwierdzeniem niestety nieco zniesmaczył piszącą te słowa.

Bo - Panie Pośle Häusling - nie wszyscy europejscy konsumenci mogą liczyć na takie podwyżki pensji:

Ale komisarz Wojciechowski zdaje się, że też zauważył tę swego rodzaju niezręczność w wypowiedzi niemieckiego europosła, bo stwierdził: - (...) Roczny budżet WPR stanowi obecnie 10 proc. rocznej wartości produkcji rolnej w UE. Niestety, taka kwota nie będzie mieć już tak dużego wpływu na dochody rolników, jak w poprzednich latach. Uważam, że jest to kwestia, o którą powinniśmy zacząć się martwić, także m.in. w kontekście realizacji celów Zielonego Ładu, czy perspektyw dalszego rozwoju rolnictwa ekologicznego – wskazał Janusz Wojciechowski.

Średnie ceny rolne kontra koszty produkcji

Ciekawe wydały nam się jeszcze te poniższe dane opracowane i opublikowane w mijającym tygodniu przez unijny Eurostat. Jak podano, średnia cena towarów rolnych w UE wzrosła o 24% w latach 2021 - 2022. Najostrzejsze wzrosty cen dotyczyły zbóż (+45%), jaj (+43%) i mleka (+31%).

Jednocześnie w ub. roku nastąpił 30% wzrost średniej ceny towarów i usług obecnie wykorzystywanych w rolnictwie w porównaniu z 2021 r. Najwyższy wzrost cen odnotowano dla nawozów i polepszaczy gleby (+87%) oraz energii i paliw (+59%).