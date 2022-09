Wielkopolska Izba Rolnicza oczekuje wdrożenie i utrzymanie jednolitych standardów w zakresie płodów rolnych produkowanych na terenie UE i tych sprowadzanych spoza UE, także tych z Ukrainy.

Wielkopolska Izba Rolnicza, w swoim stanowisku zwraca uwagę na jakość płodów rolnych, które napływają do Polski z Ukrainy.

- Aktualnie Polska wspiera Ukrainę w eksporcie płodów rolnych, zwłaszcza zbóż. Jednocześnie Ukraina nie jest jeszcze członkiem Unii Europejskiej i tym samym, ukraińskich rolników nie obowiązują przepisy unijne, natomiast polscy rolnicy muszą funkcjonować i produkować zgodnie z standardami ustalanymi w ramach wspólnego rynku przez Komisję Europejską. Wiąże się to między innymi z ograniczeniami stosowania wielu substancji czynnych

w ochronie zbóż, czy kukurydzy. Takie standardy produkcyjne nie obowiązują na Ukrainie. Skoro UE uznała je, za trujące dla ludzi i zwierząt, to nie wolno dopuścić, aby płody rolne wyprodukowane z ich udziałem, trafiały do Polski. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której te same środki chemiczne

stosowane w Polsce, są trujące, natomiast stosowane w Ukrainie, trujące nie są - czytamy w stanowisku Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

W oczywisty sposób wpływa to na niższe koszty produkcji poza granicami UE.

- W związku z tym polskie zboża czy kukurydza, nie są w stanie

konkurować z ukraińskim importem. Po drugie istnieje niebezpieczeństwo sanitarne wynikające z pozostałości substancji czynnych w zbożu, co zagraża zdrowiu konsumentów. Działania wojenne w Ukrainie z pewnością wpłynęły na fakt ograniczenia działania służb analogicznych do polskiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa ze zrozumiałych względów. W związku

z powyższym, zdaniem wielkopolskiego samorządu rolniczego, należy przeprowadzać obligatoryjne badania zbóż sprowadzonych do Polski z Ukrainy na koszt podmiotów handlujących. Koszty tych badań

będą niewspółmiernie niskie z zyskami firm importującymi zboże, a polski nabywca będzie miał pewność co do jakości sprowadzonego zboża.

Skoro, w zakresie rolnictwa Unia Europejska nie zamierza odstąpić od planów ekologizacji rolnictwa, to konieczne jest stosowanie tych samych przepisów całościowo, i wobec każdej żywności pojawiającej się na rynku europejskim - pisze WIR.