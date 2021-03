Włochy: Rozpoczął się proces przeciwko mafii rolniczej na Sycylii

We Włoszech w Mesynie rozpoczął się proces przeciwko około 100 domniemanym członkom sycylijskiej mafii rolniczej zwanej „Tortorici”.

Organizacja przestępcza wyłudzała między innymi dotacje na grunty, które nie były w jej posiadaniu, ale np. należały do ​​sektora publicznego. Co więcej, właściciele ziemscy w rejonie parku narodowego Nebrodi zostali zmuszeni do oddania mafii gruntów wbrew swojej woli.

Według doniesień medialnych oskarżeni sprzeniewierzyli, co najmniej 10 mln euro. Zagarnięte dotacje dotyczą tysięcy hektarów. W związku z tym nie jest wykluczone, że wyrządzone szkody są w rzeczywistości znacznie większe.

Oprócz pracowników organów administracyjnych i członków przestępczości zorganizowanej wśród oskarżonych znajduje się także notariusz.

Według policji środki w celu ukrycia ich pochodzenia były przepuszczane przez skomplikowany system rachunków bankowych m.in. na Litwie, Malcie i Bułgarii.

Sprawy odkryli m.in. prezes Nebrodi Park i działacz antymafijny Guiseppe Antoci. W 2016 roku mafia bezskutecznie próbowała go zabić.