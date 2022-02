Włochy: w 2021 r. co drugi rolnik zarabiał mniej

Podczas gdy włoski przemysł spożywczy zdołał ustanowić nowy rekord w 2021 r., przynajmniej pod względem eksportu, pandemia koronawirusa doprowadziła do spadku dochodów wielu gospodarstw rolnych.

Mówił to wynik ankiety przeprowadzonej w 2162 gospodarstwach. Wynik ten zamieszczono w drugim raporcie sporządzonym przez Confagricoltura, związek dużych gospodarstw rolnych i towarzystwo ubezpieczeniowe Reale Mutua.

Zgodnie z nim 48,8 proc. ankietowanych rolników stwierdziło, że w wyniku pandemii zarobili mniej. 23 proc. zanotowało bardzo głębokie cięcia przychodów. Według Confagricoltura i Reale Mutua sytuacja jest obecnie krytyczna dla wielu gospodarstw. Ale jest też nadzieja, bo 12 proc. ankietowanych miało wyższą sprzedaż w 2021 roku. Dochody pozostałych 39,1 proc. pozostały w minionym roku mniej więcej stabilne.

Według raportu, utrata miejsc pracy we włoskim rolnictwie została ograniczona w 2021 r. 70,1 proc. ankietowanych firm stwierdziło, że nie zwolniło żadnych pracowników. Niektórzy z ankietowanych rolników stworzyli nawet nowe miejsca pracy.

Temat zrównoważonego rozwoju staje się również coraz ważniejszy we Włoszech: w zeszłym roku prawie wszyscy ankietowani podjęli działania mające na celu bardziej efektywne wykorzystanie wody, energii i gruntów. Prawie 92 proc. firm zainwestowało w poprawę jakości, 76,5 proc. w zarządzanie ryzykiem, 66,8 proc. w bezpieczeństwo pracy i 64,4 proc. w dokształcanie swoich pracowników.

Według Confagricoltura i Reale Mutua środki te doprowadziły do ​​wzrostu odsetka firm o wysokiej lub średnio-wysokiej wartości zrównoważonego rozwoju z 48,1 proc. w 2020 r. do 49,1 proc. w 2021 r. Aż 26 proc. ankietowanych rolników przywiązuje szczególną wagę do gospodarowania przyjaznego środowisku; W 2020 roku było ich 21,5 proc.