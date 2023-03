Włochy chcą zakazać produkcji i sprzedaży żywności wytwarzanej przez człowieka, w szczególności mięsa hodowanego w laboratoriach. Rząd w Rzymie przyjął w tym tygodniu odpowiedni projekt. Ustawę musi jeszcze zatwierdzić parlament.

Produkcja roślinna • Produkcja zwierzęca • Technologie • Zgłoś się do konkursu!

Innowacyjny Farmer 2023 Produkcja roślinna • Produkcja zwierzęca • Technologie • Zgłoś się do konkursu!

Jest to zgodne z zasadą ostrożności – powiedział minister zdrowia Orazio Schillaci. Co oznacza, że nie ma naukowych dowodów, że spożywanie syntetycznie wyprodukowanej żywności nie ma szkodliwych skutków.

Protestowali rolnicy

Złamanie zakazu, który dotyczy konkretnie produkcji mięsa w laboratorium na bazie zwierzęcych komórek macierzystych, grozi za to grzywną w wysokości do 60 tys. euro.

Włoskie stowarzyszenie rolnicze Coldiretti demonstrowało przed siedzibą rządu w Rzymie i zażądało braku zgody dla syntetycznej żywności. Zdaniem stowarzyszenia, jako europejski pionier w dziedzinie jakości i bezpieczeństwa żywności, Włochy mają obowiązek chronić firmy i obywateli. Do tej pory w UE nie złożono żadnego wniosku o zezwolenie na produkcję lub wprowadzanie do obrotu takiej żywności.

Mięso mamuta w Holandii

Tymczasem w Holandii naukowcy zaprezentowali duży kawałek mięsa wymarłego mamuta włochatego. Australijska firma Vow zaprezentowała mięso wyhodowane w laboratorium w Muzeum Nauki w Amsterdamie.

Naukowcy najpierw zidentyfikowali sekwencje DNA mamuta, uzupełnili je genami słonia afrykańskiego, a następnie przeszczepili całość do komórek owczych. Firma wyjaśniła, że ​​mięso nie jest obecnie przeznaczone do spożycia – białko mamuta, które ma ponad 4000 lat, trzeba najpierw przebadać pod kątem przydatności do spożycia.