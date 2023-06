Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych zwrócił się do ministra Roberta Telusa z prośbą o wystąpienie do Komisji Europejskiej z wnioskiem o przedłużenie wprowadzonego na 2022 i 2023 rok odstępstwa od zakazu produkcji na ugorach oraz od obowiązku zmianowania upraw na kolejny okres, czyli tym razem na 2024 rok.

Możliwość produkcji żywności na ugorach w ramach GAEC 8 oraz zaniechanie zmianowania w ramach GAEC 7 to także szansa na poprawienie dochodów rolniczych, mocno zubożonych ostatnio przez wysokie koszty produkcji oraz dramatycznie małe zyski ze sprzedanej produkcji, uważa PZPRZ.

- Obecna sytuacja geopolityczna, nadwyżka niektórych produktów rolnych na polskim rynku oraz trudności w ich wyeksportowaniu, a także gwałtowne spadki cen produktów rolnych na rynkach światowych, zachwiały w znaczny sposób funkcjonowanie polskich gospodarstw rolnych, a dla niektórych przyczyniły się do zerowego zysku z tegorocznej produkcji, bądź też wymusiły poniesienie dodatkowych nakładów na produkcję. Sytuacji nie poprawiają bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne panujące obecnie na terenie Polski. Zaawansowana i dotkliwa susza oraz chłodna i późna wiosna przyczyniły się do znacznego uszczerbku na plantacjach roślin zbożowych, które są obecnie nie do nadrobienia - uważa Marcin Gryn, wiceprezes PZPRZ.