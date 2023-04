Wnioski o dopłaty bezpośrednie do 30 czerwca

Organizacje rolnicze domagają się przedłużenia terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie do 30 czerwca br. Powód? Mimo, że minął półmetek naboru - wciąż nie ma wszystkich przepisów wykonawczych do Krajowego Planu Strategicznego! Rolnicy nie wiedzą jak mają wypełniać wnioski o dopłaty.

W cieniu spraw dotyczących importu zbóż z Ukrainy rozgrywa się inny rolniczy "dramat". No bo jak inaczej nazwać sytuację, gdy rolnik chce złożyć wniosek o należne mu dopłaty bezpośrednie, ale nie może tego zrobić, bo nie wie jak, i to nie ze swojej winy. Mimo, że minął półmetek kampanii naboru wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2023 r., do tej pory brakuje wszystkich przepisów wykonawczych do Krajowego Planu Strategicznego!

Ile wniosków złożono dotychczas?

Według ARiMR, do 14 kwietnia wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2023 r. złożyło ponad 177 tys. rolników.

Więcej szczegółów podaje Wielkopolska Izba Rolnicza. Jak wynika z zestawienia opracowanego przez Agencję dla WIR, na dzień 13.04.2023 r. wnioski, w całym kraju złożyło 146 708 Rolników, w tym 40419 na ekoschematy, to jest 27,6%. Warto tutaj dodać, iż z informacji przekazanych przez ARiMR jeden rolnik może wnioskować o kilka ekoschematów, podobnie w przypadku dobrostanu rolnik może zawnioskować o kilka wariantów. W Wielkopolsce odpowiednio było to 10 788, z czego 2 942 zawierały ekoschematy, co daje 27,2%. Statystycznie rzecz biorąc największym powodzeniem cieszy się ekoschemat „Rolnictwo węglowe” – na dzień 13.03. złożonych zostało 33 480 wniosków – w tym 2 703 w Wielkopolsce (8%). Najchętniej, po ekoschematy sięgali rolnicy z województw: mazowieckie, podkarpackie, lubelskie, łódzkie i małopolskie.

W ramach ekoschematu „Rolnictwo Węglowe”, największą popularnością w skali kraju, cieszyły się następujące praktyki:

Wymieszanie słomy z glebą – 21 975 wniosków

Międzyplony ozime/Wsiewki śródplonowe – 9 374 wniosków

Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji – 6 112 wniosków.

Na ekoschemat „Dobrostan zwierząt” złożono łącznie w kraju 5 061 wniosków w tym w Wielkopolsce 173 wnioski. Dla porównania najwięcej, bo aż 1 181 w Małopolsce. Zdecydowanie najwięcej wniosków złożono do tej pory na dobrostan krów mlecznych 4 119.

Wnioski o dopłaty bezpośrednie do 30 czerwca

Zwykle co roku o dopłaty bezpośrednie ubiega się około 1 mln 200 tys. rolników. Tak więc liczba 177 tys. już złożonych wniosków na dzień 14 kwietnia (nabór trwa do 15 maja) jest liczbą - niestety - śmiesznie małą.

Dwanaście organizacji rolniczych (w tym KRIR, FBZPR, NSZZ RI "Solidarność" oraz organizacje związane z hodowlą zwierząt) zwróciło się do Roberta Telusa, ministra rolnictwa i rozwoju wsi o wydłużenie terminu na składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie do 30 czerwca i zakończenie prac nad legislacją krajową KPS.

Jak argumentują, taka decyzja pozwoli na zapoznanie się rolnikom z nowymi wnioskami o dopłaty bezpośrednie, ich odpowiednie przygotowanie, zwłaszcza, gdy wykonawcze akty prawne związane z realizacją KPS wchodzą w życie już w czasie trwania kampanii składania wniosków, a część z nich do dnia dzisiejszego nie jest przyjęta i wdrożona.

- Należy także nadmienić, że wprowadzenie ekoschematów wymaga od rolników, chcących realizować te działania, przygotowania np. planu dobrostanu, na co również potrzeba czasu, a także udziału doradcy - podkreślono w piśmie.

Dodano: - Obecnie jesteśmy w połowie trwania naboru wniosków o dopłaty bezpośrednie i wyrażamy zaniepokojenie niskim stopniem złożonych wniosków w ramach ekoschematów. Wielu rolników po prostu nie wie, jak i o co wnioskować, ponieważ przekazywana wiedza w czasie szkoleń jest niekompletna z powodu braku przepisów wykonawczych.

Jak podkreśla WIR, korzystanie z ekoschematów ma zasadnicze znaczenie dla wysokości dopłat w nowej Wspólnej Polityce Rolnej. Podstawowe stawki, oferowane za spełnienie zasad warunkowości pozwolą na otrzymanie dopłat na poziomie około 70% tych, które rolnicy otrzymywali w latach ubiegłych. W kontekście spadających cen skupu płodów rolnych, a co za tym idzie rentowności działalności rolniczej, maksymalne wykorzystanie dopłat jest bardzo ważne.

Na ekoschematy przeznaczono w Krajowym Planie Strategicznym kwotę 4,33 mld euro, co stanowi 25% koperty finansowej płatności bezpośrednich.