Przypomnijmy, rząd zdecydował, że gospodarstwa do 5 ha będą mogły wybrać w tym roku (i póki co tylko w tym roku), czy chcą realizować ekoschematy, czy wolą otrzymać ryczałt 225 euro do ha.

Resort rolnictwa dopatrzył się bowiem, że tylko niecałe 20% rolników z tych najmniejszych gospodarstw skorzysta w tegorocznej kampanii składania wniosków o dopłaty bezpośrednie z ekoschematów, co spowoduje, że otrzymają oni zdecydowanie niższe dopłaty.

Zaproponowano też wprowadzenie uproszczeń w samych ekoschematach, ale w momencie ogłaszania obu wyżej wymienionych zmian, minister Robert Telus zastrzegł, że na ich wprowadzenie w życie musi wyrazić zgodę Komisja Europejska.

Możliwość skorzystania z dopłat ryczałtowych i uproszczeń w ekoschematach, minister Telus ogłosił 22 czerwca, tj. wtedy gdy dobiegała końca tegoroczna kampania składania wniosków o dopłaty. Ale - jak uspakajano wówczas rolników - będzie czas na dokonanie zmian.

- W sierpniu (1-31 sierpnia - dop. redakcji) uruchomimy dodatkową możliwość na składanie żądania lub zmian do wniosku, dla tych rolników którzy złożyli wnioski w normalnym terminie, czyli do końca czerwca. W przypadku małych gospodarstw to będzie właśnie wspomniane żądanie – składane poprzez aplikację e-WniosekPlus. Natomiast jeśli chodzi o ekoschematy oraz rolnictwo ekologiczne – to będzie zmiana do wniosku. Czyli rolnicy, którzy złożyli wniosek do 30 czerwca, ale nie składali wniosku o rolnictwo węglowe, dlatego że wiedzieli, że nie osiągną minimalnej liczby punktów, albo nie złożyli wniosku o rolnictwo ekologiczne do upraw paszowych, czy do TUZ-ów, bo wiedzieli, że nie spełniają minimalnej obsady zwierząt na poziomie 0,5 DJP/ha – będą mogli dokonać zmiany wniosku złożonego w normalnym terminie i zawnioskować o rolnictwo węglowe lub rolnictwo ekologiczne - informowała w wywiadzie dla redakcji farmer.pl Joanna Czapla, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich MRIRW.