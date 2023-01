Sprawa kary nałożonej na spółkę Agri Plus przez UOKiK wzbudziła spore kontrowersje. Nasi czytelnicy zastanawiali się, czy wsparcie w ogóle miało prawo trafić do rolników prowadzących tucz kontraktowy. UOKiK tą kwestię wyjaśnia.

Wsparcie należało się hodowcom tuczącym świnie na kontraktach - uważa UOKiK

Z analizy prawnej wynika, że rolnicy byli właścicielami swojej trzody, choć prowadzili tucz kontraktowy

Agri Plus nienależnie pobrała od dostawców ponad 12 milionów złotych - informuje UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zareagował na skargi kooperantów Agri Plus, że spółka odbiera rolnikom wsparcie na wyrównanie strat wywołanych wskutek ASF, uzyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na firmę z tego powodu została nałożona pokaźna kara finansowa. Sprawa ta wzbudziła jednak szereg wątpliwości u naszych Czytelników.

Rolnicy produkujący trzodę na własny rachunek dociekali, czy pomoc za straty spowodowane przez ASF w ogóle przysługiwała prowadzącym usługowy tucz kontraktowy, jeśli nie są oni właścicielami trzymanych zwierząt. Pytali, czy nie było to niedopatrzenie ze strony ARiMR, i czy aby środki nie zostały wydatkowane także na kooperantów innych podobnych spółek. Wszystkich interesowało także, ile pieniędzy Agri Plus odebrało rolnikom tuczącym na jej zlecenie świnie i czy podobne postępowania prowadzone są także wobec innych dużych podmiotów organizujących tucz kontraktowy. Wszystkie te pytania zadaliśmy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Rolnicy byli właścicielami świń

Z odpowiedzi udzielonej przez UOKiK wynika, że twierdzenie iż wsparcie rolnikom tuczącym na kontrakcie się nie należało, jest błędne.

„Nie jest to prawda, choć ta teza jest nam zanana, ponieważ stanowiła w trakcie postępowania administracyjnego istotny punkt linii obrony spółki Agri Plus. W rzeczywistości, hodowcy trzody chlewnej współpracujący w ramach tuczu kontraktowego z Agri Plus mogli skorzystać z programów pomocowych na równi z innymi producentami świń. Rolnicy, którzy dostarczają świnie do grupy Animex kupują na własność prosięta lub warchlaki, hodują je na własne ryzyko i następnie odsprzedają tuczniki z powrotem do uboju do Agri Plus.” – czytamy w odpowiedzi przesłanej z Urzędu.

UOKiK podkreśla także, że: „program pomocy hodowcom świń, których dochód spadł w związku z ASF, skierowany jest wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców i do takich zaliczają się rolnicy współpracujący z Agri Plus”.

Zgodnie z zasadami programu stanowiącego pomoc publiczną rolnikom tym przysługiwało wsparcie. „Tymczasem spółka ta podjęła działania pozostające zupełnie w sprzeczności z przepisami regulującymi zasady programu pomocowego. Uznała bowiem, że to jej jako organizatorowi tuczu, należą się środki pomocowe - nawet mimo tego, że nie spełniała dwóch podstawowych przesłanek: jest dużym przedsiębiorcą o rocznych obrotach ponad 2 mld zł (nie licząc obrotów grupy kapitałowej Animex i Smithfield), ani nie jest właścicielem świń, które rolnicy hodują na własne ryzyko.” – wyjaśnia UOKiK.

UOKiK ma pewność

Swoją pewność co do zasadności wsparcia hodowców kontraktowych UOKiK opiera również na zapewnieniach ARiMR.

W odpowiedzi na nasze zapytania czytamy bowiem: „W przedmiocie pomocy publicznej toczyły się postępowania administracyjne prowadzone przez ARiMR, które zakończyły się ostatecznymi i prawomocnymi decyzjami przyznającymi pomoc publiczną tym rolnikom. Mamy więc pewność, że pomoc rolnikom – hodowcom została przyznana zgodnie z zasadami państwowego programu, na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych. Pomoc ta nie powinna być jednak następnie odbierana przez silniejszą stronę kontraktu, jaką jest organizator tuczu, tj. Agri Plus z grupy Animex.”

Ile pieniędzy odebrano hodowcom?

Na pytanie jaką kwotę udzielonego wsparcia bezprawnie zabrało rolnikom Agri Plus, UOKiK odpowiada następująco:

„Ustalenia postępowania wskazują, że Agri Plus pobrała od dostawców ponad 12 milionów złotych. Warto jednak zwrócić uwagę, że w niedługim czasie po otrzymaniu sygnału od ARiMR o możliwych nieprawidłowościach przeprowadziliśmy kontrolę siedziby Agri Plus, w tym poczty elektronicznej pracowników. Kontrola i późniejsze działania wykazały, że każdy z ok. 1000 dostawców zobowiązany był do ubiegania się o pomoc, raportowania swoich działań do Agri Plus i ostatecznie przekazania tej spółce otrzymanych środków. Kwota pozyskanej od hodowców pomocy mogłaby być zatem zdecydowanie wyższa, jednak Agri Plus przerwał przygotowania do pozyskania środków za kolejne okresy po podjęciu przez nas działań w sprawie.”

Czy będą kary dla innych spółek?

Z wyjaśnień UOKiK wynika, że podobne postepowania nie są obecnie prowadzone w stosunku do innych organizatorów tuczu kontraktowego, aniżeli Agri Plus, bo urząd nie odebrał sygnałów ani skarg , które wskazywałyby na nieprawidłowości.

Jednocześnie jednak czytamy, że:

„W tej sprawie mieliśmy sygnał o możliwych nieprawidłowościach w działaniach Agri Plus pochodzący od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, co skutkowało przeprowadzeniem czynności kontrolnych w spółkach wchodzących w skład grupy Animex. Nasza komunikacja dotycząca stawianych zarzutów, a następnie wydanej decyzji jest także informacją dla potencjalnie poszkodowanych uczestników rynku, że tego typu zachowania stanowią naruszenie prawa. Jesteśmy otwarci na wszelkie sygnały dotyczące nieprawidłowości. Jeżeli pojawią się takie zgłoszenia, będziemy je weryfikować.”