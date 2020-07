Wybór zbiornika do magazynowania oleju napędowego zgodnie z prawem

Rolnik decydując się na zakup naziemnego zbiornika do magazynowania oleju napędowego, musi wiedzieć, że produkt ten powinien spełniać wymagania uregulowane przepisami prawnymi. Także pojemność zbiornika oraz jego umiejscowienie nie mogą zostać pozostawione przypadkowi.

Polskie przepisy precyzyjnie określają, w jakiego rodzaju zbiornikach rolnik może magazynować olej napędowy, a dokładniej mowa tu o rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r.

Regulacje prawne przy wyborze zbiornika

Zgodnie z art. 11. pkt 1 tego rozporządzenia możemy magazynować paliwa płynne klasy III (m.in. olej napędowy) na potrzeby własne tylko i wyłącznie w naziemnym zbiorniku dwupłaszczowym o pojemności nie większej niż 5 m3, czyli sięgającym do 5000 l.

Warto też mieć na uwadze, że przy zakupie mini stacji paliwowej o pojemności przekraczającej 2,5 tys. l wymagane są dodatkowe pozwolenia, czyli decyzji zezwalającej na jego użytkowanie (próba szczelności) oraz decyzji środowiskowej uwarunkowanych dla jego montażu.

Ponadto zakup zbiornika o pojemności powyżej 2500 l oznacza obowiązek wykonywania płatnych badań okresowych co 2 lata oraz rejestracji zbiornika w jednostce Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Dodatkowo, zbiorniki o pojemności powyżej 2500 l muszą być wyposażone w urządzenia sygnalizujące rozszczelnienie oraz zabezpieczenia, chroniące przed przedostaniem się oleju napędowego do gruntu. Dlatego warto zastanowić się czy istnieje konieczność inwestowania w większy zbiornik o pojemności powyżej 2500 l, gdyż wiąże się to z dodatkowymi kontrolami i kosztami.

Mniejsze zbiorniki naziemne do magazynowania paliwa o pojemności do 2,5 m3 podlegają uproszczonemu dozorowi, co oznacza że nie podlegają kontrolom i rewizjom zewnętrznym UDT. Nie oznacza to, że mniejsze zbiorniki na paliwo do 2500 l nie są objęte przepisami prawnymi. Ich umiejscowienie oraz rodzaj (dwupłaszczyznowe) także podlega regulacjom prawnym, zawartym w rozporządzeniu Ministra MSWiA.

Oznacza to że także umiejscowienie naziemnego zbiornika do magazynowania paliwa, niezależnie od jego pojemności, nie można pozostawić przypadkowi. Reguluje to też Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. A dokładniej art. 11 pkt 2 tegoż Rozporządzenia.

- Zbiorniki dwupłaszczowe, napowietrzne powinny być odpowiednio usytuowane w odległości nie mniejszej niż 5 m od budynków mieszkalnych i granicy działki, ale nie mniej niż 10 m oraz zalesień i cieków wodnych oraz odpowiednio od linii energetycznych w zależności od ich napięcia (V) – podkreśla Sławomir Czajkowski, dyrektor ds. kluczowych klientów, Swimer i dodaje: Absolutnie odradzam stawiania zbiorników wewnątrz budynków, chyba że jest to tylko i wyłącznie budynek przeznaczony do magazynowania paliw.

W przypadku umiejscowienia zbiorników do magazynowania oleju napędowego (niezależnie od pojemności) w pobliżu linii energetycznej trzeba zachować minimalny odstęp wynoszący:

- 3 m od linii energetycznej o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV;

- 5 m od linii energetycznej 1-15 kV;

- 10 m od linii energetycznej od ponad 15 kV do 30 kV;

- 15 m od linii powyżej 30 kV ale nie przekraczającej 110 kV.

Zabronione jest też montaż zbiorników do przechowywania oleju napędowego w garażach oraz w innych pomieszczeniach wewnątrz budynków.

Zasady posadowienia zbiorników na paliwo

Niezależenie od pojemności, naziemne zbiorniki do magazynowania oleju powinny być posadowione na płaskiej, równej i stabilnej nawierzchni, wykonanej z niepalnego materiału. Podstawa nawierzchni musi być szersza i dłuższa co najmniej o 30 cm od podstawy zbiornika. Grubość tej nawierzchni musi wynieść co najmniej 5 cm.

Dopiero na tak przygotowanej nawierzchni możemy umieścić naziemny zbiornik do magazynowania oleju napędowego.