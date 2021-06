Wyłączenie działki z obwodu łowieckiego a odszkodowanie za szkody łowieckie

Podział kraju na obwody łowieckie został niegdyś dokonany bez pytania o zdanie właścicieli gruntów. Obecnie istnieje możliwość „wyłączenia” działki z obwodu łowieckiego oraz zakazania polowań na swojej ziemi. Jak tego dokonać i czy nie będzie to dla rolnika skutkowało pozbawieniem odszkodowań za szkody łowieckie?

Do 2016 r. ustanawianie obwodów łowieckich miało miejsce w oparciu o przepisy ustawy Prawo łowieckie, które stanowiły, że podziału na obwody łowieckie oraz zmiany granic tych obwodów dokonuje w obrębie województwa właściwy sejmik województwa. Działo się to w drodze uchwały, bez możliwości wyrażenia sprzeciwu przez właściciela działki wchodzącej w skład obwodu. Te przepisy utraciły jednak moc wskutek wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r., tj. z dniem 21 stycznia 2016 r.

Trybunał Konstytucyjny w wydanym wyroku jednoznacznie stwierdził, że nie może być tak, iż właściciele gruntów nie mogą wyrazić swojego zdania wobec włączenia ich terenów do obwodów łowieckich, gdyż ogranicza ich to w prawie własności. Bywa bowiem tak, że przynależność gruntu do obwodu łowieckiego wymusza na właścicielach szereg obowiązków, a nadto stwarza zagrożenia i słuszne obawy, np. przed zdeptaniem plonów przez myśliwych, płoszeniem wystrzałami zwierząt gospodarskich itp. Poza tym nie wszyscy popierają idee łowiectwa i myślistwa.

Wyłączenie z obwodu łowieckiego

Wskutek powyższego rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego w 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo łowieckie dokonana z dniem 1.04.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 651). Uwzględniła ona wytyczne Trybunału dotyczące przywrócenia stanu konstytucyjności regulacji prawnej, określającej proces tworzenia obwodu łowieckiego, a sejmiki wojewódzkie rozpoczęły prace nad wyznaczeniem obwodów łowieckich na nowo. W aktualnym stanie prawnym procedura wyznaczania obwodów łowieckich wygląda tak, że projekt uchwały w poszczególnych województwach ma być poddawany konsultacjom i opiniowaniu. Każdy właściciel czy też użytkownik gruntu objętego projektem uchwały może wnieść do niego uwagi. Dla wielu właścicieli gospodarstw agroturystycznych, ekologicznych oraz hodowców zwierząt i rolników była to szansa na zmianę dotychczasowego stanu rzeczy.

Zgłoszenie uwag co do projektowanego podziału w danym województwie polegało na tym, że właściciel miał wykazać, że objęcie jego nieruchomości obwodem łowieckim prowadzi do uniemożliwienia albo znacznego utrudnienia działalności prowadzonej na terenie przedmiotowej nieruchomości, np. prowadzenia gospodarstwa czy też agroturystyki, i na tej podstawie żądał wyłączenia jego działki z obwodu łowieckiego w oparciu o okoliczności dotyczące konkretnego przypadku. Zgłoszone uwagi i wnioski były rozpatrywane przez Marszałka Województwa, zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 27 ust. 12, tj.: „Przy rozpatrywaniu uwag dotyczących wyłączenia nieruchomości z obwodu łowieckiego uwzględnia się szczególne właściwości nieruchomości lub prowadzonej na niej działalności, które istotnie utrudnią prowadzenie na niej gospodarki łowieckiej, albo – w przypadku objęcia nieruchomości obwodem łowieckim – spowodują konieczność zaprzestania lub istotnego ograniczenia prowadzenia na niej dotychczasowej działalności”. Jeżeli nasz wniosek nie został uwzględniony, istnieje możliwość zaskarżenia uchwały na drodze postępowania administracyjnego. Jeżeli jednak wniosek został rozpatrzony pozytywnie, obszar ten został wyłączony z granic obwodu łowieckiego, a więc na tym terenie nie będzie można prowadzić działalności łowieckiej – polować, budować ambon, dokarmiać zwierzyny itd.

Termin składania uwag zasadniczo upłynął już we wszystkich województwach, przy czym informacji należy poszukiwać bezpośrednio w konkretnych urzędach. Aktualnie brak jest ogólnodostępnych informacji, w jakiej skali uwagi zgłaszane przez właścicieli działek zostały uwzględnione. Jeżeli jednak stało się tak, że wbrew naszej woli grunty włączono do obwodu łowieckiego, to warto znać brzmienie art. 27a. ustawy Prawo łowieckie, zgodnie z którym: „Jeżeli w wyniku objęcia nieruchomości obwodem łowieckim korzystanie z niej lub z jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać od województwa odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę. 2. Z roszczeniem, o którym mowa w ust. 1, można wystąpić w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie uchwały, o której mowa w art. 27 ust. 1”. Stąd też jeżeli uwagi nie zostały uwzględnione, a dany obszar został objęty obwodem łowieckim i z tego tytułu powstała szkoda, można domagać się jej naprawienia.

Oświadczenie właściciela lub użytkownika wieczystego

W przypadku, jeżeli właściciele działek nie zgłosili w terminie uwag do projektu uchwały o obwodach łowieckich lub też uwagi te nie zostały uwzględnione, albo właściciel zwyczajnie nie chce, aby na jego terenie odbywały się polowania, można skorzystać z procedury opisanej w art. art. 27b, tj. dotyczącej zakazu wykonywania polowania na danej nieruchomości.

Zgodnie z ww. przepisem właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego może zakazać wykonywania polowania na swojej nieruchomości poprzez złożenie staroście oświadczenia w formie pisemnej. Oświadczenie takie można odwołać. Zakaz wykonywania polowania na danej nieruchomości jest prawem osobistym właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości, który złożył oświadczenie, i wygasa najpóźniej z chwilą jego śmierci. Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania lub cofnięcie oświadczenia o zakazie wykonywania polowania jest skuteczne co do zasady od dnia następującego po dniu jego złożenia. Przepisy nie formułują wymogu, aby tego rodzaju oświadczenie musiało być uzasadnione w jakikolwiek sposób. Mankamentem takiej regulacji jest to, że oświadczenie może złożyć tylko osoba fizyczna.

W konsekwencji takiego oświadczenia nieruchomość pozostaje w obwodzie łowieckim, ale nie można na niej polować. Myśliwi nadal mogą jednak wchodzić na jej teren. Złożenie oświadczenia oznacza również brak możliwości uzyskania odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny. Powyższe wynika wprost z art. 48 ust. 7 ustawy Prawo łowieckie.

Stąd też należy wskazać, że tylko w wypadku wyłączenia prywatnej ziemi z obwodu łowieckiego jej właściciel, który poniesie realną szkodę, ma możliwość uzyskania odszkodowania – a nie w przypadku złożenia oświadczenia. Należy przypomnieć bowiem, że dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich zobowiązani są do wynagradzania szkód w uprawach i płodach rolnych spowodowanych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny. Skarb Państwa natomiast odpowiada za szkody wyrządzone przez te zwierzęta na obszarach, które nie wchodzą w skład obwodów łowieckich oraz za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną, co obecnie dotyczy tylko łosi. W takim przypadku nadal istnieje odpowiedzialność za szkodę, przy czym podmiotem odpowiedzialnym będzie Skarb Państwa, a szkody będą pokrywane przez zarząd województwa ze środków budżetu państwa.

Podsumowując, wyłączenie nieruchomości z obwodu łowieckiego to nie to samo, co zakaz polowania, który jednak zezwala na obecność myśliwych na naszym gruncie. Poza tym tylko w wypadku wyłączenia nieruchomości mamy możliwość domagania się odszkodowania w przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną.