Wykonywanie umów dzierżawy ma niebagatelne znaczenie w wielu gospodarstwach rolnych. Długość trwania tych umów jest również bardzo istotna dla rolników. Poniżej o tym, jakie są skutki przedwczesnego wypowiedzenia umowy i czego dzierżawca może się domagać od wydzierżawiającego w podobnej sytuacji.

Pan Janusz zawarł dwie umowy dzierżawy z panem Filipem, jedna umowa została zawarta w formie ustnej, a druga pisemnej. Umowy dzierżawy – jak twierdzi pan Janusz – zostały zawarte na okres 5 lat, a pan Filip bezpodstawnie wypowiedział umowy ze skutkiem natychmiastowym, przez co pan Janusz poniósł szkodę w wysokości 200 000 zł, na którą składają się: dotacje, które mógł uzyskać z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa przez kolejne 3 lata dzierżawy w łącznej kwocie 120 000 zł, oraz zysk, który mógłby osiągnąć w tym samym czasie z tytułu uprawy dzierżawionych gruntów w kwocie 80 000 zł. Pan Janusz skierował do sądu sprawę o zapłatę odszkodowania za poniesioną szkodę. W odpowiedzi na pozew pan Filip stwierdził, że kwota dotacji, jak i zysku z upraw są zawyżone, a po drugie, że miał podstawy do wypowiedzenia umowy, ponieważ pan Janusz bez jego zgody zawarł umowę w sprawie programu rolno-środowiskowego na okres 5 lat. Nadto dzierżawca miał uprawiać ziemię niezgodnie z zasadami gospodarki rolnej.