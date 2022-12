Zmiany w przepisach w Prawie energetycznym wprowadzą zasadę - dopiero jak zapłacisz za przyłączenie domu do sieci gazociągowej to je wykonamy. Foto. Shutterstock

Zmiany w przepisach w Prawie energetycznym wprowadzą zasadę - dopiero jak zapłacisz za przyłączenie domu do sieci gazociągowej to je wykonamy. Innymi słowy dadzą one operatorom sieci dystrybucji gazu prawo do odmowy wykonania przyłączenia gazu z powodu braków środków na realizację inwestycji. W jakiej sytuacji nie będą oni mogli odmówić wykonania przyłącza?

W komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych zaproponowano nowelizację Prawa energetycznego, która da prawo operatorom systemu dystrybucji gazu na odmowę wykonania przyłącza domu do sieci gazociągowej z powodu braku środków finansowych na realizację inwestycji.

Jednocześnie operator zaproponuje właścicielom domów możliwość przyłączenia do sieci gazociągowej jeżeli zgodzą się na poniesienie kosztów wykonania instalacji oraz przyłącza.

Operator sieci nie będzie mógł odmówić wykonania przyłącza do sieci gazociągowej w warunkach technicznych z powodu braku środków finansowych, jeżeli nieruchomość właściciela domu jest położna na terenie objętym planem rozwoju sieci gazociągowych, uwzględnionym przez Prezesa URE.

Przyłączenie nieruchomości i nowego domu do sieci gazowej budziło wiele kontrowersji w 2022 r. Właściciele nowych domów zazwyczaj musieli zmagać się z opóźnieniami wykonania przyłącza do sieci gazowej. Kolejny problem to wstrzymanie wykonania przyłączeń domów do gazociągów. Odmowy przyłączenia z powodu nie spełniania warunków technicznych to kolejny problem na liście właścicieli domu.

Okazuje się że od nowego roku będą oni mogli po dokonaniu opłaty podłączyć dom do sieci gazociągowej. Nowe przepisy dadzą też możliwość operatorom systemu dystrybucji gazu na wykonywanie podłączeń tylko za opłatą.

Na jakich zasadach dokonywane jest przyłącze domu do sieci gazociągowej?

W pierwszej kolejności to właściciel domu jest zobowiązany do złożenia wniosku o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowym.

Podstawowym wymogiem jaki trzeba spełnić aby uzyskać pozwolenie na wykonanie przyłączenia jest uzyskanie warunków technicznych, które muszą być spełnione, aby przyłączyć daną nieruchomość i znajdujący się na niej dom do sieci dystrybucji gazu. Jeżeli nie uzyskamy pozytywnych warunków technicznych nie będzie można wykonać przyłącza.

Kompletny wniosek musimy złożyć do Polskiej Spółki Gazownictwa. Na tej podstawie wydaje ona warunki przyłączenia do sieci gazociągowej naszego domu.

Jakie dokumenty niezbędne do przyłączenia domu do sieci gazowej?

Odpowiednio złożony wniosek o określenie warunków wykonania przyłącza do danej lokalizacji jest bezpłatny. Powinien zostać rozpatrzony w ciągu 30 dni. Jednak aby móc przyłączyć daną nieruchomość do sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego niezbędne są dodatkowe dokumenty.

Aby móc korzystać z gazu ziemnego w domu jednorodzinnym trzeba złożyć:

wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej wraz z niezbędnymi załącznikami,

wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej,

wniosek o zawarcie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego,

projekty przyłącza gazowego i instalacji wewnętrznej, przygotowane przez projektanta z uprawnieniami,

pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy instalacji gazowej,

oświadczenie o gotowości instalacji gazowej do napełnienie instalacji gazowej.

Gdy zostają spełnione zarówno techniczne, jak i ekonomiczne warunki aby przyłączyć dom do sieci, wówczas operator systemu dystrybucyjnego wydaje warunki przyłączenia do sieci gazowej.

Warunki przyłączenia do sieci gazowej określają termin ważności warunków, który nie może być krótszy niż 30 dni.

W tym czasie musimy podpisać umowę o przyłączenie domu do sieci gazowej i wykonać budowę instalacji gazowej Wiąże się to też z koniecznością uzyskania wcześniej pozwolenia na jej budowę.

W warunkach przyłączenia do sieci, dystrybutor określa lokalizację przyłącza instalacji i sieci gazowej oraz jej parametry techniczne.

Jeżeli minie termin ważności warunków przyłączenia do sieci gazowej, a my nie zawarliśmy umowy o przyłączenie do sieci gazowej (jeśli zachodziła taka konieczność) lub nie uzyskaliśmy stosownej decyzji o pozwoleniu na budowę / rozbudowę instalacji gazowej, to ponownie będziemy musieli się zwrócić do operatora z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.

Warto mieć też na uwadze, że właściciele nieruchomości i nowych domów muszą liczyć się z odmową przyłączenia domu do sieci gazowej

Co gdy dojdzie do odmowy przyłączenia do sieci gazowej?

Operator systemu dystrybucyjnego gazu ma obowiązek zgodzić się na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej jeśli istnieją ku temu techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego do danej nieruchomości.

Oznacza to, że operator może udzielić odmowy, jeśli takie warunki techniczne i ekonomiczne nie są spełnione. W przypadku gdy spółka gazownictwa nie rozpatrzy pozytywnie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej oznacza to, że na dany moment nie ma możliwości dokonania przyłączenia do sieci gazowej (np. brakuje sieci gazowej w pobliżu). Odroczenie pozytywnej decyzji następuje np. do momentu pozyskania odpowiedniej liczby odbiorców paliwa gazowego.

Zazwyczaj jeżeli nasza nieruchomość nie jest objęta planem rozwoju sieci gazowych uzgodnionym z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki na pewno musimy liczyć się z odmową przyłączenia do sieci gazowej.



W praktyce z odmową należy się też liczyć, gdy nasz dom znajduje się zbyt daleko od istniejącej sieci i zbyt wysokie koszty związane z budową przyłącza przekraczałyby zyski operatora systemu.

Czy to oznacza, że brak możliwości przyłączenia do gazociągu z powodu braku warunków ekonomicznych eliminuje możliwość wykorzystania gazu ziemnego w przez właścicieli nowych domów?

Odmowa przyłączenia domu do sieci gazociągowej będzie uzasadniona także finansowo od 2023 r.?

W komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Druk nr 2628) zaproponowano nowelizację prawo energetycznego. Nowelizacja ta wprowadza szereg zmian w przepisach dotyczących przyłączania domów do sieci gazociągowej.

Zaproponowane zmiany w przepisach regulują sytuację, w której właściciel nowego domu otrzymuje odmowy przyłączenia do sieci nie tylko z powodów ekonomicznych. Rozszerzą możliwość odmowy wydania pozytywnych warunków technicznych przyłączenia domu do sieci gazociągowej z powodu braku środków finansowych na realizację takiej inwestycji.

Wprowadzają nowy przepis w Prawie energetycznym:

„9a. Odmowa przyłączenia do sieci gazowej z powodu braku warunków ekonomicznych, może być również uzasadniona brakiem środków finansowych na realizację odcinków sieci służących do przyłączenia w terminie wskazanym przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci."

Bardzo istotne jest że odmowa z powodu braków środków finansowych nie będzie dotyczyć sytuacji, w której nakłady na realizację odcinków sieci służących do przyłączenia, w terminie wskazanym przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci, zostały uwzględnione w planie rozwoju, uzgodnionym z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

Oznacza to, że jeżeli nasz dom znajduje się na terenie objętym planem rozwoju sieci gazociągowych to operator systemu dystrybucyjnego gazu nie będzie mógł w warunkach technicznych odmówić nam przyłączenia domu do sieci z powodu braku środków finansowych na tego typu inwestycje.

Co jednak, gdy plan nie obejmuje naszej nieruchomość? Zazwyczaj musieliśmy liczyć się z odmową i brakiem wykonania przyłączenia z powodu warunków ekonomicznych i technicznych - brakiem infrastruktury gazowe terenu na którym położona jest m.in. nasza działka.

Właściciel domu będzie mógł finansować wykonanie przyłącza gazowego

Właściciel domu będzie mógł współfinansować wykonanie przyłącza gazowego, jeżeli otrzyma odmowę w warunkach technicznych z powodu braku środków finansowych.

Nowelizacja Prawa energetycznego zakłada, że w w przypadku odmowy przyłączenia do sieci z powodu braku warunków ekonomicznych, o których mowa, a uzasadnionych brakiem środków finansowych przedsiębiorstwo energetyczne wraz z odmową będzie informować właściciela domu, ubiegający się o przyłączenie do sieci, o możliwości przyłączenia w zamian za wniesienie opłaty skalkulowanej (czyli szacunkowych kosztów wykonania przyłącza i instalacji).

Z kolei opłata rzeczywista ma uwzględniać rzeczywiste nakłady na realizację odcinków sieci służących do przyłączenia, wskazując przewidywaną wysokość takiej opłaty skalkulowaną w oparciu o szacunkowe nakłady.

Właściciel domu, który będzie chciał wykonać przyłącze gazowe, będzie musiał złożyć dodatkowy wniosek do przedsiębiorstwa energetycznego w celu zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z opłatą skalkulowaną (szacunkową).

Jak będzie różnica między opłatą skalkulowaną a opłatą rzeczywistą?

Ostateczna wysokość opłaty za przyłączenie ustalana będzie na podstawie rzeczywistych, udokumentowanych nakładów poniesionych przez przedsiębiorstwo energetyczne na wykonanie odcinków sieci służących do przyłączenia.

Właściciel domu po przyłączeniu domu do sieci gazowej będzie miał prawo żądać od przedsiębiorstwa energetycznego udokumentowania wysokości poniesionych nakładów, zaś przedsiębiorstwo te będzie zobligowane prawnie aby mu je przedstawić.