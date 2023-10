Jak już o tym pisaliśmy, 16 października mają ruszyć wypłaty zaliczek na dopłaty bezpośrednie. Tymczasem, choć mamy już 10 października, wciąż nie wiemy, jakie są konkretne stawki dopłat do ekoschematów. Czyżby sprawdzały się pogłoski mówiące o tym, że po prostu zabrakło pieniędzy na realizację założeń Zielonego Ładu?

W zorganizowanej w ubiegłą środę konferencji prezentującej wyniki badania świadomości dobrostanu zwierząt w Polsce wziął udział m.in. Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa, jak również Krzysztof Ciecióra, wiceminister rolnictwa.

W trakcie tego spotkania dużo mówiono oczywiście o sukcesie wdrażania praktyk związanych z dobrostanem zwierząt w naszym kraju, ale przy okazji, przysłuchujący się tej debacie dziennikarze zanotowali takie oto, ciekawe zdanie z ust komisarza Wojciechowskiego:

- Były obawy, że ekoschematy okażą się za trudne i zostaną niewykorzystane pieniądze, rolnicy w to nie wejdą. No jednak weszli i w rolnictwo węglowe i w dobrostan bardzo szeroko. Raczej jest problem, żeby starczyło dla wszystkich chętnych tych środków - stwierdził Janusz Wojciechowski spoglądając jednocześnie na wiceministra Cieciórę, który w tym samym momencie przyznał: - Raczej brakuje tych środków.

Zabrakło pieniędzy na realizację założeń Zielonego Ładu?

16 października mają ruszyć wypłaty zaliczek na dopłaty bezpośrednie.

Wiemy jakie są przewidywane stawki: podstawowego wsparcia dochodów, płatności redystrybucyjnej czy dopłat związanych z produkcją, tymczasem, choć mamy już 10 października, wciąż nie wiemy, jakie są konkretne stawki dopłat do ekoschematów.

A więc to prawda, że po prostu zabrakło pieniędzy na realizację założeń Zielonego Ładu i trwa ich gorączkowe poszukiwanie w innych kopertach?

Komu obcięto dopłaty?

Wskazuje na to choćby porównanie planowanych - w przedstawionym do konsultacji publicznych w ostatnim czasie rozporządzeniu w sprawie stawek płatności w ramach wsparcia dochodów związanego z produkcją za 2023 r - konkretnych kwot do wypłacenia rolnikom w ramach dopłat do produkcji.

I tak, jak określono to w ocenie skutków regulacji, na realizację płatności w ramach wsparcia dochodów związanych z produkcją za 2023 rok planuje się przeznaczyć 506 235 281, 27 euro (czyli 2 343 092 061,69 zł). Natomiast w Planie Strategicznym kwota ta, przypisana na rok 2023, była o ok. 17 mln euro większa.

Jak wynika z uzasadnienia projektu omawianego rozporządzenia, w przypadku płatności związanych z produkcją do: roślin strączkowych na nasiona, pomidorów, owiec i kóz dane przekazane przez ARiMR są wyższe od danych przewidywanych w Planie i związku z tym w projekcie rozporządzenia wysokość stawek tych płatności określono jako iloraz kopert finansowych określonych w Planie oraz danych przekazanych przez ARiMR. A więc tu stawki są niższe niż pierwotnie zakładano, bo - było większe niż przewidywano zainteresowanie.

W przypadku płatności związanych z produkcją do: roślin pastewnych, chmielu, truskawek, lnu, konopi włóknistych, bydła i krów dane przekazane przez ARiMR są niższe od danych przewidywanych w Planie i związku z tym w projekcie rozporządzenia wysokość stawek tych płatności ustalona została w wysokości równej stawkom planowanym określonym w Planie. Również w sektorze buraków cukrowych, pomimo wyższej powierzchni, zaproponowano określenie stawki w wysokości stawki planowanej określonej w Planie.

W tym przypadku stawki owszem utrzymano, ale też nie podniesiono, by wykorzystać całą dostępną kopertę. Ale też, co ciekawe, "nie obcięto" dopłat do buraków, mimo że tak jak w przypadku np. strączkowych, zgłoszone zainteresowanie było wyższe.

Wyjątkowo, w przypadku płatności do ziemniaków skrobiowych, stawka odpowiada wysokości stawki maksymalnej określonej w Planie (324,32 euro). Takie podejście uzasadnione jest utrzymującą się trudną sytuacją występującą na tym rynku - czytamy w uzasadnieniu.

Niestety w omawianych przepisach nie wyjaśniono, jak resort rolnictwa planuje wykorzystać "zaoszczędzone" 17 mln euro z dopłat do produkcji. Ale można przypuszczać, że zasilą one pulę przeznaczoną na ekoschematy.

Jak pamiętamy, w bieżącej WPR, tej na lata 2023-2027, 25% funduszy na dopłaty bezpośrednie musi być przeznaczone na ekoschematy.