Zakup i budowa silosów. Ile można dostać? Zobacz szczegóły programu. Od 5 czerwca br. ma ruszyć nabór wniosków o dofinansowanie zakupu i montażu silosów z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Rolnicy są zainteresowani skorzystaniem z tego typu dotacji, ale mają wiele pytań. O doprecyzowanie niektórych kwestii związanych z warunkami budowy silosów w gospodarstwach poprosiliśmy Grzegorza Giedrojcia – Naczelnika w Departamencie Oceny Projektów Inwestycyjnych ARiMR.

Od 5 czerwca br. ma ruszyć nabór wniosków o dofinansowanie zakupu i montażu silosów z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. O tego typu dotacje będzie się można ubiegać przez miesiąc, do 5 lipca br.

Ustawa, która ma ułatwić budowę silosów zbożowych, została w piątek, 19 maja br. opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Dotacja do 60 tys. zł

O środki finansowe będą się mogli starać rolnicy, którym w 2022 roku przyznano płatności bezpośrednie. Ważne, by mieli prawo do dysponowania nieruchomością, na której planują zrealizować inwestycję. Pomoc ma przysługiwać m.in. na zakup nowego silosu oraz stanowiących jego integralną część urządzeń lub elementów wyposażenia, np. wentylatorów czy oprogramowania. Wsparcie będzie dotyczyć także montażu i transportu.

Dofinansowanie, w formie refundacji, standardowo wyniesie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a 60 proc. jeśli chodzi o młodych rolników. Natomiast limit pomocy to, co do zasady, 50 tys. zł, a dla gospodarzy do 40. roku życia - 60 tys. zł. Wnioski będą przyjmowane za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

Rolnicy pytają o szczegółowe warunki programu

Czy trzeba mieć pozwolenie na budowę? Jakie dokumenty trzeba przedstawić na dzień złożenia wniosku? Czy można złożyć wniosek na budowę silosu zamontowanego na gruncie dzierżawionym? Czy można do istniejącego silosu zakupić tylko elementy wyposażenia (np. tylko jakąś dmuchawę)? Jak będzie wyliczana wielkość silosu? Czy podczas wyliczania wielkości silosu będzie brana pod uwagę deklarowana powierzchnia do płatności obszarowych? Czy rolnik, który planuje zwiększyć produkcję w kolejnym roku kalendarzowym, będzie mógł wybudować większy zbiornik, niż wynika to z aktualnie deklarowanej powierzchni? Czy jest określona minimalna wartość wsparcia? - między innymi takie pytania ślą do redakcji farmer.pl rolnicy zainteresowani złożeniem wniosku o dofinansowanie zakupu i montażu silosów z KPO.

O wyjaśnienie tych wątpliwości poprosiliśmy Grzegorza Giedrojcia – Naczelnika w Departamencie Oceny Projektów Inwestycyjnych ARiMR.

Jak wynika z jego wypowiedzi, pomoc dla rolników zainteresowanych budową silosów będzie przyznawana na podstawie regulaminu wyboru przedsięwzięć i rozporządzenia wykonawczego. Z tych dokumentów wynika, że gospodarze nie będą musieli przedstawiać pozwolenia na budowę takiego obiektu.

- Z kwalifikowalności środków wyłączone są koszty tzw. posadowienia, czy przygotowania gruntu na którym silos miałby być zamontowany. Z tego względu nie ma potrzeby sięgać, aż tak "głęboko" w sensie dokumentacji - poinformował Grzegorz Giedrojć.

Jak zaznaczył, zmieniane właśnie prawo budowlane przewiduje, że silosy o pojemności do 250 m sześć. i wysokości 15 metrów będzie można zainstalować na działce wyłącznie na tzw. zgłoszenie, bez przechodzenia przez całą ścieżkę związaną z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Ale trzeba pamiętać, że działka, na której silos będzie posadowiony, musi być działką, na której taka konstrukcja może się w ogóle pojawić.

W rozmowie z farmer.pl naczelnik w ARiMR zwrócił uwagę, że rolnicy zainteresowani uzyskaniem dotacji na budowę silosu powinni przedstawić Agencji ofertę na jego zakup, która będzie dokumentowała sprawdzenie rynku przez rolnika w tym zakresie, przy czym mówimy tu o przypadku, gdy silos będzie kosztował powyżej 20 tys. zł. Pozostałe dokumenty, których będzie oczekiwała ARiMR to po prostu oświadczenia na przygotowanych przez Agencję formularzach (jak oświadczenie o prawie rolnika do nieruchomości, zgoda współmałżonka).

Co z gruntem dzierżawionym?

- Absolutnie dopuszczalna jest inwestycja na gruncie dzierżawionym - poinformował Grzegorz Giedrojć.

Niedopuszczalna jest natomiast inwestycja z omawianych środków w .... dmuchawę do silosu.

- Wsparcie ukierunkowane jest bezwzględnie na zakup nowego silosu i wyposażenie musi dotyczyć tego właśnie zakupu (silosu). Nie przewidujemy możliwości wsparcia wyposażenia do już istniejącego silosu - poinformował naczelnik w ARiMR.

Nie można też będzie za środki z ww. programu dokonać modernizacji z wykorzystaniem zakupionego nowego wyposażenia stanowiącego integralną część silosu.

Silos większy niż gospodarstwo?

Grzegorz Giedrojć uspokaja rolników: ani rolnik, ani Agencja (na podstawie danych z wniosków o dopłaty) nie będzie wyliczać wielkości silosu, jaki może być posadowiony w gospodarstwie. Ten parametr pojawi się w specyfikacji urządzenia w ofercie.

Ale.

- Co do zasady, kryteria i warunki przyznania pomocy, które musi spełnić rolnik przewidują tzw. adekwatność i racjonalność przedsięwzięcia - uczula Grzegorz Giedrojć. - Agencja zastrzega sobie prawo do tego, by zweryfikować, czy nie następuje jakieś niczym nieuzasadnione odstąpienie od możliwości samego rolnika, w tym jaki ten silos miałby być - dodał.

Agencja będzie się natomiast przyglądać, czy zrealizowany zostanie cel wsparcia, a ten dotyczy rozwoju infrastruktury związanej z magazynowaniem produktów rolnych, które pochodzą z gospodarstwa. Przy czym - jak przyznał Naczelnik Giedrojć - rolnik, który planuje zwiększyć produkcję w kolejnym roku i będzie chciał wybudować silos większy, niż to wynika z aktualnie deklarowanej powierzchni upraw w gospodarstwie, nie powinien mieć z tym pomysłem problemów.

W rozmowie z farmer.pl Grzegorz Giedrojć zwrócił też uwagę na to, że rolnik musi pamiętać, że inwestycja, na którą dostanie dofinansowanie, musi być wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem przez kolejne co najmniej 5 lat od dnia zawarcia umowy o objęcie wsparciem, i przez cały ten okres musi posiadać tytuł prawny do dysponowania daną nieruchomością.

