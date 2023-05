Jest szansa, że tegoroczne zaliczki na dopłaty bezpośrednie będą, po raz kolejny, wypłacane rolnikom w wyższej kwocie.

O możliwości podwyższeniu zaliczek dopłat bezpośrednich za 2023 r. mówiono podczas wczorajszego posiedzenia Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH) w Brukseli.

Jak informuje resort rolnictwa, dyskusja na ten temat rozpoczęła się od wystąpienia delegacji portugalskiej, która przedstawiła w imieniu kilku państw członkowskich informację o skutkach niedawnych niekorzystnych warunków klimatycznych na południu Europy. Portugalczycy zwrócili się do Komisji Europejskiej o zgodę na użycie narzędzi dostępnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w celu zaradzenia tej sytuacji.

Robert Telus, minister rolnictwa i rozwoju wsi, który przewodniczył polskiej delegacji w trakcie AGRIFISH poparł wniosek poszkodowanych państw członkowskich z południa Europy i odniósł się również do sytuacji meteorologicznej w Polsce, która - jak zauważył - może także doprowadzić do strat spowodowanych przez suszę.

Należy zwiększyć poziom zaliczek na dopłaty bezpośrednie

Szef polskiej delegacji poparł zaproponowane działania, w szczególności te dotyczące zwiększenia poziomu zaliczek do co najmniej 70 proc. w przypadku płatności bezpośrednich oraz do co najmniej 85 proc. w przypadku płatności II filaru.

– Uważamy, że uzasadnione jest zwiększenie poziomu zaliczek w 2023 r., przede wszystkim ze względu na gwałtowny wzrost kosztów produkcji oraz zagrożenie utraty płynności finansowej w związku z zakłóceniami n rynku zbóż, wywołanymi agresją Rosji wobec Ukrainy – dodał polski minister rolnictwa.

Wypłata zaliczek mimo kontroli

Minister Telus zaznaczył też, że należy także umożliwić wypłatę zaliczek pomimo niezakończonych kontroli na miejscu.

– Obowiązujące rozwiązania są bardzo krzywdzące dla znacznej części rolników, którzy zostaną wykluczeni z zaliczek, w związku z przeprowadzaniem kontroli na miejscu. Pierwsze płatności otrzymają oni dopiero po zakończeniu kontroli – podkreślił szef resortu rolnictwa.

Przypomnijmy, do 30 czerwca br. rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty bezpośrednie. Zgodnie z przepisami wszystkie kraje członkowskie mają prawo wypłacać zaliczki na poczet płatności bezpośrednich w wysokości 50%, ale z uwagi na "sytuację nadzwyczajną" zaliczki te mogą być wypłacane w wyższej kwocie. Wypłata zaliczek dopłat bezpośrednich to termin od 16 października do 30 listopada, z kolei od 1 grudnia wypłacana jest pozostała kwota. A przynajmniej powinna być wypłacana.