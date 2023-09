Gdy wywłaszczenie pod cel publiczny dotyczy nieruchomości rolnych lub leśnych, w znakomitej większości przypadków stosowana jest przy wycenie gruntu tzw. zasada korzyści. Zasada ta uregulowana została w ustawie o gospodarce nieruchomościami (ugn).

Zasada korzyści w zapisach ustawy

Według przepisu art. 134 ust. 4 ugn, jeżeli przeznaczenie nieruchomości - zgodnie z celem wywłaszczenia - wpływa na zwiększenie jej wartości, wartość nieruchomości dla celów odszkodowania określa się według alternatywnego sposobu użytkowania, wynikającego z tego przeznaczenia.

Przez długi czas interpretacja reguły korzyści nie budziła żadnych wątpliwości. Co do zasady, rzeczoznawcy majątkowi wyceniający nieruchomości rolne czy leśne wywłaszczane pod drogę, w pierwszej kolejności badali czy zasada ta znajduje zastosowanie, a jeżeli tak, to jako nieruchomości porównawcze do wycenianej brali nieruchomości o przeznaczeniu drogowym.

Nowa interpretacja zasady korzyści

W ostatnich latach zarówno organy administracji, jak również sądy administracyjne, zmierzają jednak do zmiany interpretacji tej zasady, wskazując, że w przypadku jej stosowania należy mieć na względzie nie tylko art. 134 ust. 4 ugn, ale również doprecyzowujący go § 36 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu, który obecnie zastąpiony został przez § 49 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wyceny nieruchomości o identycznym brzmieniu (dalej jako Rozporządzenie).

Przepis tego Rozporządzenia w diametralny sposób zmienia interpretację zasady korzyści. Zamiast prostej, klarownej reguły wprowadzono skomplikowany wzór. Wynika z niego, że przypadku gdy przeznaczenie nieruchomości, zgodne z celem wywłaszczenia, powoduje zwiększenie jej wartości, wartość rynkową nieruchomości stanowi iloczyn wartości 1 metra kwadratowego gruntów, z których wydzielono te działki gruntu, i ich powierzchni (w przypadku nieruchomości zajętych pod drogi publiczne wartość nieruchomości stanowi iloczyn wartości 1 metra kwadratowego gruntów o przeznaczeniu przeważającym wśród gruntów przyległych i ich powierzchni) powiększony, na podstawie badania rynku nieruchomości, nie więcej niż o 50%.

Taka interpretacja przepisów ma dla wywłaszczonych kolosalne znaczenie. Załóżmy, że na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na własność Skarbu Państwa przeszła nieruchomość o powierzchni 15 000 metrów kwadratowych, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ma przeznaczenie rolne. Na rynku lokalnym, na którym realizowana jest inwestycja, ceny nieruchomości rolnych wynoszą średnio 8,00 zł za metr kwadratowy. Z kolei nieruchomości drogowe na tym samym rynku osiągają średnio wartość ok. 33,00 zł za metr kwadratowy.

Jeżeli rzeczoznawca majątkowy wyceniając nieruchomość zastosowałby zasadę korzyści zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 134 ust. 1 ugn, to oszacowana przez niego wartość (pomijając dla uproszczenia wszystkie inne kwestie brane pod uwagę przy wycenie) wyniosłaby 495.000,00 zł. Z kolei ta sama nieruchomość, oszacowana zgodnie z interpretacją zasady korzyści zmodyfikowaną przez zapisy Rozporządzenia, wyniosłaby zaledwie 120.000,00 zł. Oznacza to, że nawet gdyby wartość tak wyliczonego odszkodowania powiększona została następnie o 50%, to tak ustalone odszkodowanie nie będzie nawet zbliżone do wartości oszacowanej zgodnie z zasadną korzyści, wynikającą wprost z przepisów ugn.

Negatywne konsekwencje dla właścicieli gruntów rolnych i leśnych

Tę nową interpretację należy ocenić negatywnie, z wielu względów. Przede wszystkim, wypacza ona sens zasady korzyści. Celem tej zasady, jak sama nazwa wskazuje, jest polepszenie sytuacji wywłaszczonych., Jeżeli posiadają oni grunty np. rolne czy leśne, to przy wywłaszczeniu pod drogę, grunty te należy wyceniać korzystniej dla wywłaszczanego właściciela: tak, jakby miały przeznaczenie drogowe. Nowe podejście do stosowania zasady korzyści przez organy i sądy, prowadzi do pokrzywdzenia wywłaszczonych. Zasada korzyści w ich przypadku nie znajduje praktycznie zastosowania. Co więcej, gdyby sprzedawali tę samą nieruchomość w realiach rynkowych, to z pewnością otrzymaliby za nią cenę zdecydowanie wyższą. To bowiem cel nabycia, a nie przeznaczenie nieruchomości, zazwyczaj warunkuje jej wartość.

Orzecznictwo przed ustawą?

Przepisy nowego Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wyceny nieruchomości z dnia 5 września 2023 r. weszły w życie szybko: 9 września 2023 r. Jeżeli chodzi o regulację zasady korzyści – rozporządzenie to niczego nie zmieniło. Pomimo przedstawienia uwag do treści Rozporządzenia przez organy administracji oraz inne podmioty, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, postanowiło pozostawić regulację zasady korzyści w dotychczasowym kształcie. Uzasadniając takie stanowisko wskazano, że prawodawca zamierza obserwować orzecznictwo sądów i dopiero na tej podstawie rozważyć ewentualną zmianę prawa. Dlatego za przedwczesną na tym etapie uznaje modyfikację procedur wyceny nieruchomości przejmowanych na realizację inwestycji drogowych. Ewentualna modyfikacja procedur wyceny tzw. nieruchomości drogowych mogłaby zatem nastąpić po wypracowaniu aktualnej linii orzeczniczej sądów. W stanowisku podkreślono, że od pewnego czasu kształtuje się nowy kierunek orzeczniczy w tym obszarze, jednak na tle orzeczeń zapadłych w dotychczasowych sprawach, trudno jak dotąd doszukać się jednolitego stanowiska Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Choć uzasadnienie takie wydaje się nieracjonalne, to na tym etapie pozostaje jedynie czekać, czy zasada korzyści doczeka się w końcu takiej regulacji lub takiej interpretacji, która pozwoli zachować jej dotychczasowy sens.

Joanna Nogala

Radca prawny

Kancelaria Prawna INLEGIS Kołodziej Nogala sp.k.

Kancelaria Prawna INLEGIS Kołodziej Nogala sp.k. jest doradcą merytorycznym Fundacji INLEGIS