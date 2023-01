Stały deficyt polskich pracowników w gospodarstwach rolnych powoduje, że rolnicy w okresach wzmożonej pracy w gospodarstwach decydują się zatrudniać obcokrajowców. Poniżej przedstawiamy formalności związane z zatrudnieniem obywateli z Ukrainy oraz uregulowania ustawy, która weszła w życie w związku z zaistniałym konfliktem zbrojnym.

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia wykonawcze. Ustawa ta określa warunki i zasady wydawania, odmowy oraz uchylania zezwoleń na pracę, a także tryb postępowania oraz organy właściwe w tych sprawach. Jednakże w obliczu zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i napływu obywateli Ukrainy do Polski powstała pilna potrzeba uregulowania statusu osób, które wjechały do Polski począwszy od 24.02.2022 r. Uregulowania w tej materii zostały zawarte w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r., która weszła w życie z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r.

Ustawa ta miała na celu stworzenie regulacji prawnej zapewniającej doraźną podstawę prawną do legalnego pobytu obywateli Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych opuścili swój kraj i wjechali do Polski bez względu na ostateczny cel swojego pobytu, tj. bez względu na to, czy cudzoziemiec ostatecznie podejmie pracę. Regulacje zawarte w tej ustawie mają charakter szczególny w stosunku do istniejących aktów prawnych, przede wszystkim do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (...).