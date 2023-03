Rolnicy skarżą się na zasady zawieszania renty rolniczej w przypadku prowadzenia działalności rolniczej małżeństwa rolników, z których jedno pobiera emeryturę, a drugie rentę rolniczą. Rzecznik Praw Obywatelskich postanowił zainterweniować w tej sprawie do resortu rolnictwa.

W związku z ostatnimi zmianami legislacyjnymi, zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej nie jest już warunkiem koniecznym do wypłaty części uzupełniającej emerytury rolniczej (chodzi tu o obowiązującą od 15 czerwca 2022 r. zmiana na mocy ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników - Dz. U. z 2022 r. poz. 1155). Niestety - okazuje się, że ustawodawca nie zdecydował, aby takie rozwiązanie wprowadzić również w stosunku do rencistów.

Rencista wciąż musi zaprzestać działalności rolniczej

Jak przytacza wspomniane przepisy RPO, na gruncie art. 28 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu podjęcia przez KRUS wypłaty części uzupełniającej renty rolniczej konieczne jest zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej, tzn. rencista powinien przenieść własność lub posiadanie gospodarstwa rolnego na inną osobę.

Przeniesienia własności gospodarstwa rolnego może nastąpić w drodze: umowy darowizny, umowy o dożywocie, umowy sprzedaży. Natomiast rencista, który nie chce wyzbywać się własności gospodarstwa rolnego, spełni warunek zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli wydzierżawi gospodarstwo rolne innej osobie fizycznej lub prawnej. Z tym, że aby umowa dzierżawy mogła stanowić podstawę do wypłaty części uzupełniającej renty rolniczej - oprócz warunków określonych przepisami kodeksu cywilnego - musi spełniać warunki szczegółowo określone w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników.

- Należy zaznaczyć, że ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników przewiduje, w ściśle określonych przypadkach, wypłatę 50% lub 75% albo 100% części uzupełniającej renty rolniczej, mimo że rencista nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej - podkreśla RPO.

Małżonkowie na przegranej pozycji?

Jak zaznacza Rzecznik, obowiązujące regulacje przewidują m.in, że w przypadku, gdy rencista prowadzi działalność rolniczą z małżonkiem podlegającym ubezpieczeniu emerytalnorentowemu z mocy ustawy, wypłata renty nie ulega zawieszeniu (z art. 28 ust. 11 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników). W tym przypadku część uzupełniającą renty wypłaca się w pełnej wysokości (100%).

Przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników nie przewidują zastosowania ww. rozwiązania w sytuacji, gdy jeden z małżonków pobiera emeryturę, a drugi z małżonków pobiera rentę. Aktualnie, co wskazano wyżej, do wypłaty części uzupełniającej emerytury nie jest wymagane zaprzestanie działalności rolniczej do rencisty, zaś w sytuacji niezaprzestania działalności rolniczej w dalszym ciągu mają zastosowanie omówione wyżej zasady zawieszania części uzupełniającej rent rolniczej. Innymi słowy rencista, małżonek rolnika podlegającego ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy, pobiera pełną rentę do czasu, gdy ten rolnik nabędzie prawo do emerytury, wtedy bowiem wpłata renty małżonka rencisty zostaje zawieszona (100% części uzupełniającej).

Jak przypomina RPO, problem ten zauważono w dyskusji w ramach prac legislacyjnych nad ustawą z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy ubezpieczeniu społecznego rolników (Dz.U. z 2023 r. poz. 337) podczas posiedzenia w dniu 10 stycznia 2023 r. połączonych sejmowych Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie Sekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pani Anna Gembicka odniosła się do możliwości podjęcia odpowiednich działań w tym przedmiocie.

W konsekwencji RPO zwrócił się do wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka z prośbą o stanowisko w tej sprawie.