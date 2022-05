Grzegorz Wojciechowski zadał kłam mojemu przekonaniu, że z politykami nie ma po co rozmawiać o przyszłości naszego rolnictwa i temu, że ich konstatacje w tym temacie zaczynają i kończą się na licytowaniu, którzy z nich dali rolnikom więcej pieniędzy. Nie da się ukryć, że reakcja na bieżącą ekonomię w rolnictwie ma znaczenie, ale polityka rolna nie może sprowadzać się li tylko do niej.

Grzegorz Wojciechowski, poseł PiS i brat Janusza Wojciechowskiego, komisarza UE ds. rolnictwa gospodaruje na niewielkim areale. Powierzchnia jego gospodarstwa nie przekracza 20 ha. Dlatego też jego postrzeganie rolnictwa poparte jest codzienną praktyką.

Polityk widzi przyszłość naszego rolnictwa w lokalnym rolniczym przetwórstwie, którego produkty byłyby sprzedawane na lokalnych rynkach. Za wzór podaje model włoskiego rolnictwa, które jest najefektywniejsze w całej europejskiej Wspólnocie. Wyjaśnia, dlaczego nieduzi, włoscy producenci zarabiają więcej od polskich.

Podkreśla, że do rozwiązania jest wiele kwestii, w tym m.in. określenie definicji aktywnego rolnika. Zachęca do definiowania gospodarstw rolnych wg wskaźników ekonomicznych, a nie tylko ze względu na ilość uprawianej ziemi.

Kluczowe znaczenie dla wartości dodanej w produkcji rolnej mają właśnie relacje ekonomiczne pomiędzy producentami a przetwórcami żywności.

Ponad 99% gospodarstw rolnych w naszym kraju stanowią gospodarstwa rodzinne, jednakże są one bardzo zróżnicowane. U nas ich miarą ekonomiczną jest „tylko” ich powierzchnia. Te do 300 ha są definiowane właśnie jako te rodzinne. Ale w wielu krajach zupełnie inne miary opisują je. Często są to miary stricte ekonomiczne wskazujące na dochody uzyskiwane z takich gospodarstw czy też wykorzystywany w nich nakład pracy.

Definicja aktywnego rolnika

Dlatego też są wśród polityków także tacy, którzy uważają, że należy zmienić powyższy stan rzeczy.

– Myślę, że powinniśmy przemyśleć kwestię definicji, opisującej gospodarstwa rodzinne w Polsce, dlatego że powinniśmy w Polsce posługiwać się definicją aktywnego rolnika, a ona nie powinna być w kontrze do definicji gospodarstwa rodzinnego – uważa Grzegorz Wojciechowski, parlamentarzysta z Prawa i Sprawiedliwości.

Definicję aktywnego rolnika, która u nas dotychczas nie była stosowana niesie ze sobą Wspólna Polityka Rolna. Polska dotychczas uciekała od jej określenia, jednakże zbliża się moment, w którym będzie ona definiowała produktywność gospodarstw rolnych. Zacznie obowiązywać, kiedy wejdzie w życie Krajowy Plan Strategiczny na lata 2023 – 2027.

Poza tym w polskim prawie nie ma definicji rolnictwa jako takiego – zauważa poseł – mamy działalność rolniczą opisaną w ustawie o podatku od osób fizycznych, a to za mało. Rolnictwo, jako cały obszar funkcjonowania powinno być także zdefiniowane.

– Często jest tak, że nie wiadomo, gdy rolnicy przetwarzają produkty i je sprzedają, czy są rolnikami czy też nimi nie są – mówi Wojciechowski.

W krajach, które mają podobną strukturę gospodarstw rolnych, jak jest u nas, przyjmuje się do ich określenia powyżej wspomniane wskaźniki, czyli dochód z gospodarstwa i nakład pracy wykorzystywana do jego wytworzenia. Dodatkowo liczy się to, czy dane gospodarstwo ma siłę przetwarzać w nim produkty i sprzedawać na lokalny rynek. Powyższe kwestie są niezmiernie istotne w kontekście nowej Wspólnej Polityki Rolnej i podziału środków finansowych na poszczególne mechanizmy służące jego rozwojowi.

Relacje ekonomiczne

Rolnicy nie tylko produkują, chcą także uzyskiwać godziwe ceny za płody rolne i swoją pracę. Od lat mówi się, że nieduże gospodarstwa rodzinne w naszym kraju są nieefektywne ekonomicznie i jako na głównego winowajcę tego stanu rzeczy wskazuje się na przemysł rolno-spożywczy znajdujący się w nie polskich rękach. A co by było gdyby ten przemysł był polskim kapitałem? Czy dużo by to zmieniło? Niekoniecznie, bo przemysł z bardzo dużymi mocami przerobowymi nie jest zainteresowany, żeby pozyskiwać produkty od niedużych gospodarstw. Wtedy nie ma znaczenia, czy jest on polski, czy też nie.

– Często mówimy, że przemysł zarządzany przez zagraniczny kapitał nie do końca dba o interesy rolników w kraju, w którym on się znajduje – przyznaje Grzegorz Wojciechowski i dodaje, że tak może być, jednak to nie jest do końca prawda. Na to, czy rolnicy zarobią na swojej produkcji rzutuje przede wszystkim relacja ekonomiczna jaka jest pomiędzy nimi a zakładami przetwarzającymi ich płody.

Zakłady przetwórcze są dwukrotnie większe w Polsce w porównaniu do ich średniej unijnej wielkości. To oznacza, że nie są zainteresowane kooperowaniem z niedużymi producentami. Wolą importować surowce rolne do dalszego przerobu niż kupować je na lokalnych rynkach.

Patrząc na średnią wielkość gospodarstw rolnych w Polsce, widać wyraźnie, że relacja ekonomiczna pomiędzy rolnikami a zakładami przetwórczymi skupującymi od nich płody rolne jest trzykrotnie gorsza w porównaniu do wielu krajów Wspólnoty. W których te relacje są najlepsze? We Włoszech, Francji, nie w Niemczech.

Można powiedzieć, że odzwierciedleniem relacji ekonomicznych pomiędzy producentami i przetwórcami jest dochód, jaki z produkcji rolnej uzyskują rolnicy. Im jest ona gorsza, tym mniej zarabiają rolnicy, a więcej zyskują przetwórcy. Mówiąc wprost, duże przedsiębiorstwa nie są zainteresowane nie tylko dzieleniem się dochodem z rolnikami, lecz także nie są zainteresowane kupowaniem płodów rolnych przez nich wyprodukowanych. Wobec tego, ile zysku z produkcji rolnej pozostaje polskiemu i włoskiemu rolnikowi i jakie są różnice?

Polska ma duża nadwyżkę eksportu rolno-spożywczego produktów przetworzonych, ale okazuje się, że zupełnie inna sytuacja jest w produktach nieprzetworzonych. Takich więcej importujemy niż sprzedajemy. To także pokazuje, że siła ekonomiczna rolników gospodarujących określanych, jako średnie gospodarstwa jest mizerna w stosunku do ogromnych podmiotów przetwórczych.

Czy możemy wobec tego w naszym kraju poprawić relacje ekonomiczne pomiędzy rolnikami a przetwórcami i w jaki sposób to zrobić?

– Przede wszystkim musimy wrócić do lokalnego przetwórstwa, które mogłoby być zbywane na lokalnych rynkach – wskazuje poseł Wojciechowski. – Lokalne rynki są mniej podatne na światowe kryzysy wywoływane przez różnorakie czynniki. O średnie gospodarstwa, których niestety najwięcej ubyło w ciągu ostatniej dekady (tych do 100 ha), powinniśmy dbać najbardziej – dodaje.

Na stale leży Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 i właśnie ten program w przekonaniu naszego rozmówcy powinien w sposób szczególnych służyć do rozwoju średnim gospodarstwom.

– Sami tworzymy dla rolnictwa Krajowy Plan Strategiczny, nie robi nam tego Komisja Europejska, wszystko jest w naszych rękach, nareszcie – podkreśla Wojciechowski.

W jego ocenie nie możemy tworzyć konkurencji wewnątrz rolnictwa, co ma miejsce do tej pory.

– Powinniśmy zadbać o dochody rolników m.in. poprzez budowę rynków rolnych, które wymuszą powstanie lokalnego, niedużego przetwórstwa skupionego w rękach lokalnie produkujących rolników – podkreśla Grzegorz Wojciechowski.

Poniżej cała rozmowa z posłem Grzegorzem Wojciechowskim.