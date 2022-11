Współczesne rolnictwo, nowoczesne i ekologiczne musi sprostać wymogom stawianym przez Unię Europejską i jej Zielony Ład. Odpowiedzią i wsparciem dla Agrobiznesu jest inwestycyjny Zielony Kredyt oferowany na bardzo preferencyjnych warunkach przez bank Credit Agricole.

Coraz więcej firm z sektora AGRO w tym indywidualni rolnicy, którzy chcą uchodzić za nowoczesnych oraz małe, a nawet mikrofirmy dostrzegają sens w prowadzeniu zrównoważonego biznesu. Czyli takiego, w którym brany jest pod uwagę wpływ prowadzonej działalności na środowisko. Klienci banku zyskują w ten sposób szansę na pozyskanie nowych kontrahentów, dla których te wartości mają coraz większe znacznie. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą biznes w zgodzie z proekologicznymi zasadami, często stają przed wyzwaniem - jak sfinansować nowe inwestycje, zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju? Kredyt dostosowany do finansowania zgodnego z wymogami zrównoważonych inwestycji rolniczych oferuje bank Credit Agricole.

- Skupiamy się na finansowaniu inwestycji wprowadzających do gospodarstw sposoby, które umożliwiają hodowlę ekologiczną, zwiększają dobrostan zwierząt i przechodzą na nowe technologie zmniejszające emisję CO2 – mówi Arkadiusz Krygier, dyrektor Departamentu Współpracy z Partnerami i wsparcia sprzedaży Agrobiznesu w Credit Agricole.

Dzięki ofercie Zielonego Kredytu klienci mogą sfinansować cele inwestycyjne związane z zakupem maszyn, urządzeń i nieruchomości. Oferta dostosowana jest do klientów Agrobiznesowych – małych gospodarstw i indywidualnych rolników oraz producentów tzw. działów specjalnych produkcji rolnej.

- W tych grupach wspieramy naszych klientów w finansowaniu zakupów odnawialnych źródeł energii, finansujemy zakup maszyn, urządzeń niezbędnych do transformacji z rolnictwa tradycyjnego w ekologiczne oraz tych poprawiających dobrostan zwierząt – mówi Arkadiusz Krygier. - Dodatkowo wszelkie inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej budynków, zakupy maszyn i pojazdów z napędem elektrycznym lub hybrydowym są mile widziane i dobrze oceniane przez naszych doradców – dodaje.

Żeby skorzystać z oferty kredytu inwestycyjnego należy spełnić kilka warunków, które bank oceni jako „zdolność do zaciągnięcia kredytu”. Jednym z nich jest prowadzenie działalności związanej z produkcją i przetwórstwem rolnym lub posiadanie statutu „Młodego Rolnika”.

Kwota, o która można zawnioskować w ramach Zielonego Kredytu to maksymalnie 20 mln zł, a okresy kredytowania zakupów nieruchomości lub maszyn wynoszą odpowiednia 20 i 12 lat. Bank oferuje preferencyjne warunki dla Zielonego Kredytu w postaci obniżonej marży do poziomu 2,5 proc.. Ponadto została obniżona wysokość prowizji za udzielenie kredytu do poziomu 1,0 proc. Bank dopuszcza w procesie uruchamiania kredytu możliwość zastosowania gwarancji FGR, bądź pomocy de minimis

- Zaangażowani klienci doskonale wiedzą, że prezentowane wartości plasują naszą ofertę w gronie banków oferujących wyjątkowo korzystne warunki do kredytowania inwestycji na rynku agrobiznesowym – dodaje Arkadiusz Krygier.

Wszystkie formalności związane z kredytem można dopełnić bezpośrednio u mobilnego doradcy klienta agrobiznesowego, który odwiedzi gospodarstwo. Dzięki przejrzystym i łatwym procedurom, uzyskanie kredytu możliwe jest nawet podczas jednego spotkania z doradcą.

