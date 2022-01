Zielony Ład - nie na te czasy? Co na to komisarz Wojciechowski, a co rolnicy?

Wspólna Polityka Rolna na lata 2023-27 była tworzona w nieco innych realiach. Dzisiaj jesteśmy w dobie kryzysu - mówił w Senacie Wiktor Szmulewicz. Z kolei Janusz Wojciechowski podkreślał - Tym bardziej, musimy zrobić nasze rolnictwo mniej zależne od zewnętrznych dostaw.

Podczas styczniowej debaty w Senacie nt. wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu w rolnictwie, czyli możliwych zagrożeń i możliwości padło wiele wątpliwości dotyczących, chociażby oddanego do KE Polskiego Planu Strategicznego, przyjętej przez Polskę, realiów funkcjonowania gospodarstw.

Zielony Ład powinien być odłożony w czasie?

Wśród tematów dyskusji powtarzała się kwestia dość trudnych uwarunkowań gospodarczych, przy których będzie wdrażana tzw. nowa zielona architektura. Jak zmianę podejścia do przyszłości rolnictwa odbierają rolnicy? Komentował Wiktor Szmulewicz.

- Wspólna Polityka Rolna na lata 2023-27 była tworzona w nieco innych realiach. Dzisiaj jesteśmy w dobie kryzysu, wysokiego zapotrzebowania na różne surowce. Już nie mówię o innych problemach, braku i drożyzny gazu. Uważam, że Komisja Europejska powinna jak najszybciej zrobić korektę dla wszystkich krajów, przystosować politykę do realiów, które dzisiaj są, albo odwlec jeszcze o następny rok wprowadzenie nowych zasad. Ze względu na to, że to może spowodować ogromne perturbacje na rynku rolnym i w ogóle na wsi – wzrost kosztów, pogorszenia opłacalności i innych rzeczy. Te dopłaty, wycofywanie się z różnych środków może być bardzo kosztowne dla rolników jak i konsumentów, bo to może spowodować ogromny wzrost cen - powiedział Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Jednocześnie dodał, że Zielony Ład nie gwarantuje przetrwania małych gospodarstw. - Jeżeli Komisja Europejska nie odciągnie tego, by również się zastanowić w jakiej sytuacji jesteśmy dzisiaj, to może być to dla wszystkich z ogromną stratą i trudne do odbudowania. Coraz więcej ludzi odchodzi od produkcji zwierzęcej, słysząc o perturbacjach, które mogą mieć – zwłaszcza gospodarstwa mniejsze. Mówimy, że będziemy preferować mniejsze gospodarstwa, a w rzeczywistości dzieją się odmienne rzeczy – powiedział Wiktor Szmulewicz podczas senackiej debaty nt. Zielonego Ładu w rolnictwie.

Jak temat wdrożenia nowej WPR, dążącej do realizacji założeń Zielonego Ładu ocenia Janusz Wojciechowski komisarz UE ds. rolnictwa?

- Tym bardziej, musimy zrobić nasze rolnictwo mniej zależne i od zewnętrznych dostaw, i od środków produkcji, które drożeją. Co to jest produkcja ekologiczna? Mniej środków na nią potrzeba, nie stosuje się pestycydów, chemicznych środków ochrony roślin, czyli rolnik mniej wydaje, a z drugiej strony dostaje pieniądze w nagrodę za tę produkcję. Może kilkakrotnie dostawać, jeszcze za rolnictwo węglowe, jeśli np. stosuje obornik, czy przeoruje słomę. To, co do tej pory robi za darmo. Jest mnóstwo propozycji, które przede wszystkim pozwolą przetrwać małym i średnim gospodarstwom, a nawet umożliwić im w przyszłości rozwój – podkreślił komisarz Janusz Wojciechowski.