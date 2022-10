Systemy produkcji i dystrybucji żywności nie działają jak należy. Musimy również przeciwdziałać zmianom klimatycznym i środowiskowym. To jednak problemy globalne, które wymagają zaangażowania i zmian sposobu myślenia od wszystkich, całego świata - uważa Raschad Al-Khafaji, przedstawiciel FAO, który wziął udział w konferencji PRECOP 27 w Katowicach.

"Zrównoważone rolnictwo i kryzys żywnościowy" było wczoraj jednym z tematów dyskusji podczas konferencji PRECOP 27, która odbywa się w Katowicach, a która stanowi przygotowanie do Szczytu Klimatycznego w Egipcie. Wiele miejsca w debacie poświęcono zagadnieniu bezpieczeństwa żywnościowego, zarówno w kontekście wojny w Ukrainie, jak i strategii Zielonego Ładu realizowanego w UE.

W dyskusji wziął udział m.in. Raschad Al-Khafaji, dyrektor Biura Łącznikowego ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) z Unią Europejską i Belgią, którego pytano o stosunek do unijnej strategii Zielonego Ładu i zasadności jej wdrażania w obecnej sytuacji geopolitycznej. Raschad Al-Khafaji dyplomatycznie, acz dość sceptycznie, odniósł się do unijnych strategii.

-Wskutek wojny na Ukrainie 60 krajów dotkniętych jest niedoborem zboża. Coraz więcej rodzin na świecie ma problem z wyżywieniem, tak w wyniku braku produktów, jak zbyt wysokich cen - stwierdził przedstawiciel FAO. -Kiedy rolnik widzi, że cena nawozów nadmiernie wzrosła, to sam ogranicza ich zużycie, bez względu na odgórne regulacje. To już się dzieje, ale trzeba pamiętać, że zmniejszenie dawki nawozu będzie się przekładać na mniejszy plon. Kiedy ten stan rzeczy utrzyma się dłużej, plony będą maleć, tymczasem liczba ludzi do wykarmienia wciąż rośnie - zauważył prelegent.

Wysłannik FAO zwrócił uwagę, iż zarówno problemu wyżywienia ludności, jak i problemu zatruwania środowiska i zmian klimatycznych, nie można rozwiązać w granicach żadnego państwa czy kontynentu, bo to problemy globalne.

-Skoro dwa kraje - Rosja i Ukraina - eksportują tyle zboża, że 60 krajów na świecie jest od nich całkowicie uzależniona, to znaczy że system produkcji żywności nie działa jak należy, trzeba go naprawić - powiedział Al-Khafaji.-Fakt, że tym co wyrzucamy do śmieci można by wykarmić głodującą część ludzkości pokazuje z kolei, że systemy dystrybucji żywności również nie działają.

Przedstawiciel FAO zwrócił szczególną uwagę na problem marnowania żywności oraz zbyt długich łańcuchy dostaw. Podał przykład owoców mango z Senegalu, które są uważane za najsmaczniejsze na świecie.

-Ponad 50% tych owoców eksportowanych z tego kraju, nigdy nie dociera do konsumenta. To efekt odległości, czasu i wielu środków transportu -mówił prelegent.-Z jednej strony mamy stratę ekonomiczną - zmarnowanie produktów, z drugiej marnowanie zasobów potrzebnych do ich wyprodukowania. Pamiętajmy, że 1 kalorii w naszym jedzeniu odpowiada 1 litr wody, potrzebny do produkcji żywności. Zwróćmy uwagę, że 8% uwalnianych do atmosfery gazów cieplarnianych pochodzi z gnijącej na wysypiskach żywności.

Według Raschada Al-Khafaji tak przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, jak i marnowaniu żywności, wymaga w pierwszej kolejności edukacji i zmiany sposobu myślenia ludzi na całym świecie. -To przede wszystkim problem holistyczny, każdy musi chcieć się zmienić, zaangażować się i przyczynić - stwierdził przedstawiciel FAO.

Raschad Al-Khafaji przypomniał też, że 16 października obchodziliśmy Światowy Dzień Żywności.

-W tym dniu wszyscy powinni dziękować rolnikom, którym tą żywność zawdzięczamy, dzięki którym żyjemy. Tymczasem co roku w tym dniu słyszymy jedynie o liczbie głodujących na świecie - stwierdził reprezentant ONZ. -Trzeba podkreślić, że żadna inna grupa społeczna nie jest poddawana dziś takiej presji, jak rolnicy. Chodzi mi zarówno o presję związaną z zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego, jak i naciski związane z ratowaniem środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.