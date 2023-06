Przedstawiamy szczegóły zapowiedzianych przez resort rolnictwa zmian w dopłatach bezpośrednich i uproszczeń w ekoschematach. Zmiany te - po uzyskaniu pozytywnej decyzji KE - zostaną wdrożone jeszcze w bieżącej kampanii wniosków, a rolnicy będą mogli skorzystać z nich w sierpniu.

Zmiany w płatnościach i ekoschematach. Od kiedy zmiany? Co się zmienia?

Na początku czerwca Komitet Monitorujący Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, zaakceptował sugerowane przez rolników i organizacje rolnicze zmiany w tym dokumencie.

W związku z powyższym, w dniu 20 czerwca 2023 r. Polska wystąpiła do KE z wnioskiem o dokonanie zmian w Planie. Zmiany te zostaną wdrożone jeszcze w kampanii 2023 r. po uzyskaniu pozytywnej decyzji KE.

Skorzystanie z ww. zmian będzie możliwe przede wszystkim po złożeniu przez rolnika wniosku o płatności bezpośrednie do 30 czerwca br., a następnie po złożeniu przez rolnika stosownych dokumentów (żądania, wniosku, zmian do wniosku) od dnia 1 do 31 sierpnia 2023 r.

Jakie są te planowane na sierpień zmiany w płatnościach i ekoschematach?

Ryczałt dla małych gospodarstw

Płatność dla małych gospodarstw – planuje się, że będzie:

dobrowolna;

przejściowa - realizowana tylko w 2023 r. (ze względu na trudności związane z pierwszym rokiem przyznawania dopłat bezpośrednich na nowych zasadach - gospodarstwa najmniejsze, a więc w przeważającej większości gospodarstwa rodzinne, zyskają dodatkowy czas na przygotowanie się i dostosowanie swoich gospodarstw do nowych wymagań związanych ze wsparciem realizowanym na nowych zasadach wynikających z Planu – w szczególności z ekoschematami);

(ze względu na trudności związane z pierwszym rokiem przyznawania dopłat bezpośrednich na nowych zasadach - gospodarstwa najmniejsze, a więc w przeważającej większości gospodarstwa rodzinne, zyskają dodatkowy czas na przygotowanie się i dostosowanie swoich gospodarstw do nowych wymagań związanych ze wsparciem realizowanym na nowych zasadach wynikających z Planu – w szczególności z ekoschematami); przyznawana do gospodarstw posiadających do 5 ha użytków rolnych;

przyznawana na podstawie żądania (oświadczenia) złożonego od dnia 1 do dnia 31 sierpnia 2023 r.;

skierowana do rolników, którzy już złożyli wnioski o przyznanie takich płatności na 2023 r. (na podstawie dotychczasowych przepisów) i tylko jeżeli uzyskiwali wsparcie w poprzednim roku (lub są następcami prawnymi takich rolników).

Kwota wsparcia wyniesie 225 euro/ha.

Stawka ta przewyższa łączny poziom dwóch najpowszechniej stosowanych płatności bezpośrednich, tj. podstawowego wsparcia dochodów oraz płatności redystrybucyjnej, dzięki czemu rozwiązanie to zachęci znaczną część małych gospodarstw do skorzystania z tej płatności.

W związku z tym, że zgodnie z przepisami unijnymi płatność dla małych gospodarstw zastępuje inne rodzaje płatności bezpośrednich rolnik, który ubiega się o ryczałt, nie będzie mógł otrzymać wsparcia z tytułu innych rodzajów płatności bezpośrednich, w tym ekoschematów (nie dotyczy płatności obszarowych II filaru, np. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności ONW).

ALE - rolnik korzystający z płatności dla małych gospodarstw będzie mógł się ubiegać również o przejściowe wsparcie krajowe (finansowane z budżetu krajowego), tj. Uzupełniającą Płatność Podstawową lub płatność niezwiązaną do tytoniu.

Jednocześnie w celu zrekompensowania zmniejszenia stawki podstawowego wsparcia dochodów wynikającego z wprowadzenia płatności dla małych gospodarstw, pula środków na realizację Uzupełniającej Płatności Podstawowej zostanie zwiększona do maksymalnego poziomu dopuszczonego przepisami (w 2023 r. pula środków zwiększy się o ok. 70 mln euro (ok. 311,8 mln zł), ogółem w latach 2023-2027 zwiększenie to wyniesie ok. 190,4 mln euro (ok. 847,2 mln zł).

Zmiany w ekoschemacie Rolnictwo węglowe

Uproszczenia ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi dotyczą:

1) Odstąpienia od warunku odnoszącego się do konieczności uzyskania minimalnej liczby punktów.

Zmiana ułatwi rolnikom przystąpienie do ekoschematu.

2) Umożliwienia łączenia na jednej powierzchni następujących praktyk:

Międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe z praktykami:

− Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji oraz

− Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo .

Wymieszanie słomy z glebą z praktykami:

− Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji oraz

− Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo.

3) Zmniejszenie ze 100% do 50% powierzchni gospodarstwa (grunty orne i trwałe użytki zielone), na której ma być realizowany Plan nawożenia, w ramach praktyki Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia.

Zmiany w ekoschemacie Rolnictwo ekologiczne

Zaproponowano:

1. obniżenie dolnej granicy przedziału dla obsady zwierząt (z poziomu z 0,5 DJP/ha na 0,3 DJP/ha wszystkich UR w gospodarstwie), co powinno przyczynić się do zwiększenia zainteresowania podejmowaniem przez rolników zobowiązań w ramach interwencji, przede wszystkim wśród tych posiadających zwierzęta w ilości nie pozwalającej spełnić dotychczasowego warunku „wejściowego” na potrzeby przyznania ww. premii.

2. obniżenie z 0,5 DJP/ha do 0,3 DJP/ha minimalnego poziomu obsady przy ubieganiu się przez rolników o płatności do Upraw paszowych i do TUZ.

W ocenie MRiRW, po wprowadzeniu zmian płatności do tych upraw będą dostępne dla szerszego grona rolników.

Analogiczne zmiany są przewidziane do wprowadzenia w ramach działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020.

Zmiany w zakresie warunkowości

W ramach warunkowości – w zakresie normy GAEC 6 dotyczącej utrzymania okrywy ochronnej gleby w okresie od 1 listopada do 15 lutego kolejnego roku:

Wprowadzenie dodatkowego terminu pozostawienia okrywy glebowej – tj. od dnia 1 czerwca lub od dnia zbioru plonu głównego do dnia 15 października danego roku. Wprowadzenie odstępstw od stosowania normy dla upraw późno zbieranych z pola.

Zmiany w Dobrostanie zwierząt

Dodatkowo planuje się wprowadzenie zmian w ekoschemacie Dobrostan zwierząt. Aby uprościć sposób dokumentowania realizacji praktyk wypasu lub zapewnienia wybiegu krowom mamkom i opasom, wymóg bieżącego prowadzenia przez rolnika odpowiednich rejestrów zastąpiony będzie złożeniem oświadczenia. Ma to na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych i dzięki temu – ułatwienie rolnikom udziału w ekoschemacie Dobrostan zwierząt.