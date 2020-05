Zmiany w programie Czyste Powietrze. Na jakie wsparcie mogą liczyć rolnicy?

15 maja br. ruszyła nowa wersja programu Czyste Powietrze. Do wzięcia jest ponad 30 tys. zł dotacji. Zapytaliśmy Ministerstwo Klimatu, co się zmieniło na lepsze oraz na jakie wsparcie mogą liczyć m.in. rolnicy?

Nabór wniosków o dofinansowanie z Czystego Powietrza na nowych zasadach rozpoczął się 15 maja br. Jednak sam program priorytetowy Czyste Powietrze został uruchomiony we wrześniu 2018 r., a po konsultacjach i analizach został przebudowany.

- Głównym celem zmian jest wprowadzenie szeregu ułatwień oraz zwiększenie liczby partnerów i beneficjentów, a w efekcie przyspieszenie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe - podkreśla Ministerstwo Klimatu.

Jakie najważniejsze zmiany zostały wprowadzone do programy Czyste Powietrze?

Czyste powietrze na nowych zasadach

Nabór wniosków o dofinansowanie z Czystego Powietrza na nowych zasadach rozpoczął się 15 maja 2020 r. Osoby uprawnione do ubiegania się o dotacje na podstawowym poziomu dofinansowania mogą liczyć na wsparcie do kwoty 20 tys. zł. Jeżeli beneficjent zdecyduje się na wymianę źródła ogrzewania, na bardziej efektywną, czyli np. na pompę ciepła – wtedy można otrzymać dotację do 25 tys. zł. Jeśli do tego zainstaluje panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata może wynieść nawet ponad 30 tys. zł.

Ponadto w ramach nowej wersji programu, beneficjenci będą mogli finansować przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym data ich rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 15 maja br.

Ponadto nowa wersja programu Czyste Powietrze dopuszcza także możliwość ubiegania się o dotacje inwestycji już zakończonych.

Najważniejsze zmiany to:

- uproszczenie zasad przyznawania dotacji - wnioskodawcy (w tym również osoby prowadzące działalność rolniczą) o dochodzie do 100 000 zł uprawnieni są do podstawowego poziomu dofinansowania a wnioskodawcy o dochodzie w gospodarstwie domowym potwierdzonym zaświadczeniem wydanym przez właściwy terytorialnie miejski albo gminny ośrodek pomocy społecznej uprawnieni będą do podwyższonego poziomu dofinansowania;

- skrócenie czasu rozpatrywania wniosków oraz uproszczenie wniosku;

- wprowadzenie możliwości składania wniosku online – docelowo wniosek dostępny na serwisie gov.pl;

- powiązanie poziomów dotacji z efektem ekologicznym – premiowanie inwestycji bezemisyjnych (określony w programie rodzaj pomp ciepła z instalacją fotowoltaiczną).

Kto i jak może skorzystać z programu?

Program Czyste Powietrze skierowany jest do właścicieli/współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą umieszczonych w budynkach mieszkalnych jednorodzonych o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

- Właścicielami ww. nieruchomości mogą być również osoby prowadzące działalność rolniczą, a ich dochód wylicza się z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie - podkreśla Ministerstwo Klimatu.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

- Zgodnie z zapisami w programie, aby otrzymać dotację na budynek mieszkalny jednorodzinny konieczna jest m.in. wymiana starego nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, którego wymagania techniczne zostały określone w programie. Wymiana źródła ciepła umożliwia również ubieganie się o dotację na zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Ponadto w ramach przedsięwzięcia możliwa jest również m.in. termomodernizacja budynku, zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz otrzymanie dotacji na zakup i montaż kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznej - podsumowuje Ministerstwo Klimatu.

Pełna treść programu dostępna jest na stronie internetowej Czystego Powietrza.