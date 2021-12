Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym obszarów wiejskich - dla ochrony rolnictwa

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii trwają prace na zmianami przepisów, dotyczących zagospodarowania przestrzennego na terenach wiejskich. Mają one m.in. chronić przestrzeń produkcyjną dla rolnictwa.

Rolniczy samorząd wielokrotnie postulował wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych, które zapobiegałyby utracie wartościowych gruntów rolnych pod zabudowę mieszkalną, oraz konfliktom między rolnikami a napływowymi mieszkańcami wsi, którym przeszkadza działalność rolnicza.

Po raz ostatni KRIR zwrócił się w tej sprawie do byłego ministra rolnictwa Grzegorza Pudy. Samorząd argumentował, iż potrzeba szybkich działań w tym zakresie, gdyż konflikty na wsiach zaostrzają się coraz częściej, uniemożliwiając rolnikom normalną działalność i prowadząc do absurdalnych sytuacji, gdy rolnik jest karany za to, że zwyczajnie pracuje na roli i w gospodarstwie. Bywa, że "mieszczuchom" osiedlającym się na wsiach przeszkadza nie tylko zapach obornika czy hałasy maszyn rolniczych, lecz także muczenie krów, a nawet pianie koguta. Dotyczy to szczególnie nowych osiedli budowanych przez deweloperów w otoczeniu dużych miast.

Jak informuje w przesłanym izbom piśmie podsekretarz stanu Rafał Romanowski, resort rolnictwa zauważa problemy związane z niekontrolowanym rozlewaniem się zabudowy mieszkaniowej na tereny wiejskie. Z odpowiedzi, jaka nadeszła wynika też, że prace nad nowymi przepisami w zakresie zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wiejskich już trwają. Prowadzi je Departament Planowania Przestrzennego Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury i mają one na celu zarówno uniemożliwienie wnikania zabudowy na obszary rolnicze, jak i ochronę rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Ja informuje wiceminister Romanowski, w opracowywanym projekcie nowelizacji rozważane jest wprowadzenie nowego narzędzia - planu ogólnego dla gmin, który będzie wyznaczał granice rozwoju zabudowy, oraz tereny objęte zakazem zabudowy. Decyzje administracyjne dotyczyłyby jedynie uzupełniania zabudowy na terenach już przestrzennie ukształtowanych i w planie ogólnym przeznaczonym pod rozwój zabudowy. Rozważane jest też ograniczenie przestrzenne przez ustalenie maksymalnego zasięgu obszaru analizowanego, w wydawanych decyzjach o warunkach zabudowy.