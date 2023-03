Podczas spotkania unijnej Rady ds. Rolnictwa komisarz Janusz Wojciechowski przedstawił ministrom rolnictwa propozycję wsparcia z rezerwy rolnej. Mowa o 56,3 mln euro, które mają być rekompensatą dla rolników poszkodowanych wskutek zwiększonego importu zbóż i roślin oleistych z Ukrainy.

Sygnały o problemach na rynku zbóż w państwach sąsiadujących z Ukrainą docierały do Komisji Europejskiej już od kilku miesięcy. Zgodnie z zapowiedziami komisarz Wojciechowski przedstawił dzisiaj propozycję pakietu wsparcia.

Komisja przeanalizowała stanowiska państw, a także oceniła sytuację, biorąc pod uwagę nadmierną podaż produktów na poziomie krajowym i regionalnym oraz możliwy wpływ na ceny produkcji krajowej.

Uwzględniono również presję wywieraną na łańcuchy logistyczne, wywierającą wpływ na ceny i możliwości rynkowe dla rolników w pobliżu granicy, zwłaszcza w przypadku Rumunii.

Wsparcie dla Polski, Bułgarii i Rumunii

Wsparcie finansowe zostanie udzielone trzem państwom członkowskim. Największym beneficjentem ma być Polska, która otrzyma 29,5 mln euro. W dalszej kolejności są Bułgaria (16,75 mln) i Rumunia (10,05 mln). Każdy z tych krajów może uzupełnić kwotę pomocy finansowej dla rolników z budżetu krajowego o 100%, co w przypadku Polski oznacza niemal 60 mln wsparcia, które trafi do polskich gospodarzy.

Według wytycznych Komisji płatności powinny trafić do rolników do 30 września 2023 r. a państwa będą zobowiązane do szczegółowego zaraportowania do komisji w jakiej formie udzieliły pomocy.

Głosowanie 30 marca

Projekt, o którym mowa trafi teraz pod rozmowy z państwami członkowskimi. Głosowanie w jego sprawie ma się odbyć na posiedzeniu komitetu ds. wspólnej organizacji rynków rolnych zaplanowanym na 30 marca . Jeśli rozporządzenie zostanie zatwierdzone, zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na początku kwietnia i wejdzie w życie następnego dnia po jego opublikowaniu, tak aby Bułgaria, Polska i Rumunia mogły go bezzwłocznie wdrożyć.