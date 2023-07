Zwolnienie z GAEC 7 i GAEC 8 na 2024 rok - decyzja dopiero po żniwach?

Prawdopodobnie dopiero po żniwach zapadnie decyzja, o przedłużeniu, bądź nie, derogacji związanej z GAEC 7 i GAEC 8 - wynika ze słów Janusza Wojciechowskiego, Komisarza UE ds. rolnictwa, jakie padły podczas wtorkowego posiedzenia AGRIFISH. Niestety, sama KE dość sceptycznie odnosi się do tego postulatu większości państw członkowskich.

Na konieczność przedłużenie derogacji związanej z GAEC 7 i GAEC 8 na 2024 rok zwróciła uwagę podczas wtorkowego posiedzenia AGRIFISH delegacja rumuńska.

Jak argumentowano, trwa wojna na Ukrainie (import produktów z Ukrainy doprowadził do spadku cen roślin oleistych i zbóż na rumuńskim rynku rolnym), kolejny rok wystąpiły ekstremalne, niekorzystne zjawiska pogodowe, w tym susza (co, jak oszacowano może doprowadzić do strat na poziomie nawet 50%), wysoka inflacja doprowadziła do wielkiego wzrostu cen środków produkcji. Wiele rumuńskich gospodarstw rolnych może upaść. Jest to zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego.

- Wsparcie udzielane rolnikom przez Komisję Europejską jest daleko niewystarczające, dlatego by rolnicy mogli choć częściowo zrekompensować sobie straty wnioskujemy o odstępstwo od GAEC 7 i GAEC 8 na 2024 rok - podkreśliła delegacja rumuńska.

Większość państw UE popiera wniosek Rumuni, ale nie wszystkie

W trakcie swoich wystąpień większość państw UE poparła wniosek delegacji rumuńskiej. Również Polska.

- Polska w 100% popiera wniosek Rumunii o przedłużenie na rok 2024 odstępstwa od normy GAEC 7 i GAEC 8. Mamy wojnę. Oczywiście klimat jest bardzo ważny ale bezpieczeństwo żywnościowe jest najważniejsze - powiedział w trakcie wtorkowego AGRIFISH Robert Telus, minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Delegacja Bułgarii poszła nawet dalej wnioskując także o derogację dla GAEC 6 (przypomnijmy, chodzi tu o minimalną pokrywę glebową w najbardziej newralgicznych okresach), uzasadniając swój wniosek suszą.

Nieco sceptyczna była delegacja szwedzka, która poprosiła KE o przedstawienie raportu z efektów wprowadzenia omawianych derogacji GAEC 7 i GAEC 8 w latach 2022 i 2023.

Zdecydowanie odrębne zdanie w kwestii przedłużenia odstępstw wyraziły natomiast Niemcy.

- Ze względu na ekstremalną pogodę i skutki ataku Rosji na Ukrainę rozumiem wniosek o elastyczność w stosowaniu norm GAEC 7 i GAEC 8. (...) Natomiast mamy ciągle kryzys związany ze spadkiem bioróżnorodności biologicznej i w tym kontekście prośbę o derogację dla GAEC 7 i GAEC 8 odrzucamy. Te rozwiązania powstały po to, aby zwiększać humus w glebie i odporność rolników na kryzysowe sytuacje. Kwestionuje to też wiarygodność procesu legislacyjnego (w kontekście reformy WPR - dop. redakcji) - zauważyła delegacja niemiecka.

Zwolnienie z GAEC 7 i GAEC 8 na 2024 rok - decyzja dopiero po żniwach?

W ocenie Komisarza UE ds. rolnictwa, już udzielone wsparcie pomocowe, m.in. z rezerwy kryzysowej, a także odstępstwo od GAEC 7 i GAEC 8 w 2023 r. znacząco pomoże rolnikom europejskim w ich sytuacji ekonomicznej.

Janusz Wojciechowski dodał, że choć dziś mamy nieco inną sytuację niż ta w 2022 roku, czyli wtedy gdy wdrożono pierwszą derogację dot. GAEC 7 i GAEC 8, KE mimo wszystko przeanalizuje zgłoszoną przez państwa członkowskie propozycję odstępstwa od tych norm na 2024 r., pod kątem eskalacji wojny na Ukrainie i jej wpływu na bezpieczeństwo żywnościowe, ale też pod kątem restrykcji importowych związanych ze zbożami.

Oraz pod kątem sytuacji po żniwach w UE. Komisarz uprzedził również, że proces legislacyjny w sprawie odstępstw może potrwać tym razem dłuższy czas.