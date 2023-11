Jak pamiętamy, w tym roku rolnicy mogli starać się o zwrot akcyzy w dwóch stawkach. W pierwszej połowie roku było to 1,46 zł za 1 litr oleju, w drugiej o 0,56 zł więcej, z uwagi na dodatek w postaci tzw. pomocy wojennej.

Jak wynika jednak z zapisów projektowanego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 r. - znowu wracamy do stawki 1,46 zł za litr oleju.

W sumie, w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego i jego wypłatę przeznaczono kwotę 1663 mln zł.

- Biorąc pod uwagę dane dotyczące zwrotu podatku akcyzowego, przewiduje się, że powierzchnia użytków rolnych, do której producenci rolni będą ubiegać się w 2024 r. o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej nie powinna przekroczyć 90% powierzchni użytków rolnych objętych systemem jednolitych płatności obszarowych. Jednocześnie zwrot podatku akcyzowego dotyczyłby ok. 4,2 mln DJP bydła, ok. 260,3 tys. DJP owiec, ok. 62 tys. DJP kóz, 285 tys. DJP koni oraz ok. 9,6 mln szt. świń - czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.