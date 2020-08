Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze tylko do 31 sierpnia

Tylko do końca sierpnia można w tym roku ubiegać się o zwrot akcyzy za zakupione paliwo rolnicze. Kolejna taka szansa dopiero na wiosnę!

Jeszcze tylko przez kilka dni, bo jedynie do 31 sierpnia br., można złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Kolejna szansa na zwrot akcyzy za zakupione paliwo rolnicze dopiero na wiosnę!

Pieniądze z sierpniowego naboru wypłacane będą rolnikom w terminie 1 - 30 października 2020 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.