Zwrot VAT dla ogrzewających się gazem w domu tylko na podstawie wniosku

Dowiedz się co musi być we wniosku o zwrot VAT za ogrzewanie gazem i kiedy oraz gdzie go składać.

Właściciele gospodarstw domowych o najniższych dochodach, którzy zużywają paliwa gazowe do celów grzewczych będą mogli ubiegać się o zwrot podatku VAT w 2023 r. Dowiedz się co musi być we wniosku o zwrot VAT za ogrzewanie gazem i kiedy oraz gdzie go składać.

Refundacja poniesionych kosztów podatku VAT dotyczy gospodarstw domowych, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego. Refundacja podatku VAT będzie dotyczyć ok. 300 tys. gospodarstw domowych. Dwa kryteria uprawniające do zwrotu VAT za ogrzewanie domu gazem Refundacja podatku VAT przysługiwać będzie gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB. Obowiązywać też będzie kryterium dochodowe - w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie mogą one przekraczać 2100 zł na osobę. Zaś w przypadku gospodarstwa wieloosobowego 1500 zł na osobę Dodatkowo aby móc otrzymać zwrot VAT-u na ogrzewanie gazem właściciele domów będą musieli udokumentować koszty zakupu gazu, czyli faktury VAT. Co musi znaleźć się we wniosku o zwrot VAT za ogrzewanie domu w 2023 r? MKiŚ udostępniło wzór wniosku o zwrot VAT, który należy wypełnić, aby uzyskać zwrot VAT za ogrzewanie domu gazem. Informacje w tym wniosku składamy pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687). Co musi znaleźć się we wniosku: nazwa urzędu do którego składasz wniosek -refundację podatku VAT wypłaca wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej składającej wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT; twoje dane (podstawowe dane oraz numer PESEL lub seria i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość); dane do kontaktu nie są obowiązkowe ale ułatwiają komunikację z urzędem w związku z wypłatą refundacji podatku VAT (e-mail; telefon); adres zamieszkania - wskazany adres gospodarstwa domowego musi być zgłoszony w deklaracji do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) wraz z głównym źródłem ogrzewania zasilanym paliwem gazowym; numer rachunku bankowego w celu otrzymana przelewu refundacji VAT; załączone dokumenty np. faktury dokumentujące dostarczenie paliw gazowych i dowody ich opłacenia; informacje o wielkości gospodarstwa domowego - musisz podać dane rodziny wchodzące w skład gospodarstwa domowego (imię, nazwisko, PESEL);

-refundację podatku VAT wypłaca wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej składającej wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT; twoje dane (podstawowe dane oraz numer PESEL lub seria i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość);

(podstawowe dane oraz numer PESEL lub seria i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość); dane do kontaktu nie są obowiązkowe ale ułatwiają komunikację z urzędem w związku z wypłatą refundacji podatku VAT (e-mail; telefon);

nie są obowiązkowe ale ułatwiają komunikację z urzędem w związku z wypłatą refundacji podatku VAT (e-mail; telefon); adres zamieszkania - wskazany adres gospodarstwa domowego musi być zgłoszony w deklaracji do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) wraz z głównym źródłem ogrzewania zasilanym paliwem gazowym;

- wskazany adres gospodarstwa domowego musi być zgłoszony w deklaracji do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) wraz z głównym źródłem ogrzewania zasilanym paliwem gazowym; numer rachunku bankowego w celu otrzymana przelewu refundacji VAT;

w celu otrzymana przelewu refundacji VAT; z ałączone dokumenty np. faktury dokumentujące dostarczenie paliw gazowych i dowody ich opłacenia

np. faktury dokumentujące dostarczenie paliw gazowych i dowody ich opłacenia i nformacje o wielkości gospodarstwa domowego - musisz podać dane rodziny wchodzące w skład gospodarstwa domowego (imię, nazwisko, PESEL)

- musisz podać dane rodziny wchodzące w skład gospodarstwa domowego (imię, nazwisko, PESEL) rok kalendarzowy w którym osiągnięte dochody będą podstawą ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy z 2021 roku – w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2023 roku lub z 2022 rok – w przypadku wniosku złożonego po 31 lipca 2023 rok.

w którym osiągnięte dochody będą podstawą ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy z 2021 roku – w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2023 roku lub z 2022 rok – w przypadku wniosku złożonego po 31 lipca 2023 rok. wybierz gdzie odprowadzałeś składki na ubezpieczenie zdrowotne swoje i członków rodziny - ZUS, KRUS lub wybierasz opcje że nie odprowadzałeś w ogóle składek; Czytaj więcej Gaz tanieje. Rząd wzywa do obniżenia taryf i szykuje tzw. wakacje rachunkowe dane dotyczące dochodów - opodatkowanych i nieopodatkowanych (renty itd.), dochody z gospodarstwa rolnego ustalane na podstawie wielkości gosp. rolnego; dochody z działalności gospodarcz.ej

- opodatkowanych i nieopodatkowanych (renty itd.), dochody z gospodarstwa rolnego ustalane na podstawie wielkości gosp. rolnego; dochody z działalności gospodarcz.ej dodatkowe oświadczenia o ilości zużytych paliw gazowych - wypełnij, jeżeli faktura dokumentująca dostarczenie paliw gazowych załączona do wniosku obejmuje okres wykraczający poza rok kalendarzowy 2023.

- wypełnij, jeżeli faktura dokumentująca dostarczenie paliw gazowych załączona do wniosku obejmuje okres wykraczający poza rok kalendarzowy 2023. dodatkowe oświadczenie i wielkości gospodarstwa rolnego. Gdzie i kiedy składać wniosek o zwrot VAT za ogrzewanie gazem dom? Zwrot VAT-u za ogrzewanie gazem domu będą rozliczać samorządy. Wniosek o refundację należy złożyć w 30 dni od daty otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie gazu. Będzie można go złożyć także w formie elektronicznej. Refundacja podatku VAT będzie dotyczyć ok. 300 tys. osób.

