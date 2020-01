60. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego

Tematem przewodnim konferencji będzie ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych „MIĘDZYNARODOWY ROK ZDROWIA ROŚLIN” (IYPH 2020), którego motto brzmi „Chroniąc rośliny – chronisz życie”. Głównym przesłaniem rezolucji jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się agrofagów powodujących straty gospodarcze i spustoszenie w środowisku naturalnym, a tym samym zagrażających bezpieczeństwu żywnościowemu narodów.

W przeddzień oficjalnego otwarcia Sesji, w Centrum Kongresowym Hotelu IOR, odbędzie się forum „NAUKA – SZKOŁY ROLNICZE”, podczas którego zostanie rozstrzygnięty konkurs zorganizowany przez IOR–PIBdlaszkółrolniczychpt.„Integrowanaochronaroślin–wizjamłodegopokolenia”. Tego samego dnia odbędą się: FORUM NASIENNE, panel dyskusyjny „NAUKA – DORADZTWO – PRAKTYKA” poświęcony problematyce transferu wyników badań naukowych do praktyki rolniczej oraz FORUM MŁODYCH NAUKOWCÓW, podczas którego studenci, doktoranci i młodzi pracownicy naukowi będą mieli okazję zaprezentować wyniki swoich badań naukowych. Najlepsze prezentacje zostaną nagrodzone.

Kolejne dwa dni 60. Sesji Naukowej odbędą się w hotelu Novotel Poznań Centrum, gdzie pracownicy instytutów naukowych, uczelni wyższych, Polskiej Akademii Nauk, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, ośrodków doradztwa rolniczego oraz firm fitofarmaceutycznych pracujących dla nauki i rolnictwa wygłoszą referaty oraz zaprezentują postery. Autorzy najciekawszych wystąpień będą mieli możliwość opublikowania swoich prac naukowych w czasopismach Journal of Plant Protection Research lub Progress in Plant Protection.

60. Sesja Naukowa IOR – PIB będzie okazją do poznania najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie zdrowia roślin, a także aktualnych problemów producentów rolnych. Z pewnością będzie to również okazja do spotkań, dyskusji i nawiązania kontaktów w gronie specjalistów, które w przyszłości mogą zaowocować współpracą oraz podejmowaniem kolejnych naukowych wyzwań.

Strona internetowa 60. Sesji Naukowej IOR – PIB: www.snior.pl