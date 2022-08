Agro&Food Security Forum to nowa platforma globalnego dialogu i poszukiwania skutecznych rozwiązań zapewniających globalne bezpieczeństwo żywnościowe, tworzenie nowych łańcuchów logistycznych i rozwój agrobiznesu. Organizatorami „Agro&Food Security Forum”. Zboża, nasiona oleiste, rośliny strączkowe” które odbędzie się 15 września w Hotelu Westin w Warszawie są UkrAgroConsult i Wspólnota Producentów i Konsumentów Roślin Strączkowych Ukrainy. Współorganizatorem wydarzenia jest Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza.

Forum zgromadzi przedstawicieli rządów Ukrainy i Polski, czołowych ukraińskich specjalistów i operatorów rynku, a także międzynarodową społeczność rolniczą, aby zwrócić uwagę na nowe czynniki rozwoju sektora rolnego Ukrainy i świata w latach 2023-25, perspektywy produkcji i potencjału eksportowego produktów rolnych, rozwój nowych korytarzy logistycznych, określenie nowych sposobów partnerstwa i wspólnych projektów na rzecz zapobiegania kryzysom.

14 września, w przeddzień forum uczestnicy konferencji udadzą się w podróż studyjną, w trakcie której zapoznają się potencjałem infrastruktury Portu w Gdyni oraz największego na Bałtyku terminala kontenerowego DCT Gdańsk.

Organizatorzy z Ukrainy zaprosili wszystkich ukraińskich i zagranicznych operatorów rolnych do przyłączenia się do wydarzenia i wzięcia udziału w kształtowaniu nowych realiów rynkowych. Polsko - Ukraińska Izba Gospodarcza zaprasza przedstawicieli polskich przedsiębiorstw importujących i przetwarzających produkty rolne, jaki i też branży transportowo – logistycznej do udziału w Forum i wspólnej debaty nad znalezieniem rozwiązań, które pozwolą Polsce stać się hubem logistycznym dla ukraińskiego eksportu zbóż i innych produktów rolnych.

Partnerami i uczestnikami Forum są, między innymi: Ukraińskie Zrzeszenie Zbożowe, Globalna Konfederacja Roślin Strączkowych, Zrzeszenie Ukraińskiego Przemysłu Olejarskiego, Port Gdynia S.A. a także inni kluczowi producenci i eksporterzy ukraińskich zbóż i płodów rolnych.

Wśród zagranicznych uczestników Forum swój udział zapowiedzieli przedsiębiorcy z wielu krajów unijnych ale także z Argentyny, Indii, Japonii, Maroka, Turcji, Egiptu, Pakistanu, Stanów Zjednoczonych.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Rolnictwa Ukrainy i Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP.

Szczegółowa informacja o konferencji, wraz z możliwością rejestracji, jest dostępna na portalu wydarzenia pod adresem.

https://agrofoodforum.org/pl/