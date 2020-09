BioTech, czyli innowatorzy w Olsztynku

Właściciele gospodarstw ekologicznych, rolnicy, wynalazcy, innowatorzy. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Ostoja Natury w niedzielę, 6 września organizuje BioTech 2020 – spotkanie profesjonalistów branży żywności wysokiej jakości. Do Olsztynka w niedzielę przyjadą czołowi specjaliści z Polski. W programie pierwszej edycji BioTech znajdą się wykłady i prezentacje, w czasie których przedstawione będą nowoczesne procesy produkcji stosowane we współczesnym rolnictwie, a także zdobycze technologiczne oraz naukowe wykorzystywane na różnych etapach procesów upraw, hodowli i przetwórstwa. Przekazana wiedza przyczynić się ma do zwiększenia wydajności produkcji, konkurencyjności i poprawy jakości warsztatu pracy rolników.