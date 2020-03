Dzień Kobiet Na Ludowo

Celem inicjatywny jest nie tylko świętowanie Dnia Kobiet w kontekście kultury ludowej ale też zwrócenie uwagi na rolę kobiety w rodzinie i społeczeństwie poprzez m.in. prezentacje działań Kół Gospodyń Wiejskich a także:

Szerzenie kultury ludowej regionów; Kultywowanie dziedzictwa kulinarnego; Prezentacja dorobku artystycznego zespołów folklorystycznych; Pokazy wyrobów rękodzielniczych; Integracja społeczna wokół spraw związanych z życiem kobiet wiejskich.

W programie zaplanowano: prezentację stoisk Kół Gospodyń Wiejskich, warsztaty artystyczne, spotkanie muzykantów z publicznością, degustację potraw regionalnych i produktów tradycyjnych. W budynku NIKiDW przy Krakowskim Przedmieściu 66 odbędą się warsztaty artystyczne – będzie można nauczyć się malowania filiżanek haftem krajeńskim, robienia kwiatów bibułkowych, malowania jajek, wytwarzanie stroików z mchu i wikliny. O oprawę muzyczną zadbają zespoły: Złotowska Kapela Podwórkowa, No to Cyk, Kapela Kurpie Z Kadzidła, Pakoszowianie, Kociewski zespół regionalny „Burczybas z Gniewu”. Gwiazdą imprezy będzie Kapela ze Wsi Warszawa. Swoją ofertę kierujemy do osób z każdej grupy wiekowej. Impreza będzie miała charakter otwarty.

Wydarzenie swoją obecnością uświetni Pierwsza Dama, Agata Kornhauser – Duda.

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi został powołany z inicjatywy Premier Beaty Szydło i Ministra Rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instytucja nawiązuje do tradycji Państwowego Instytutu Kultury Wsi powołanego przez prezydenta Ignacego Mościckiego w 1936 roku. Instytut ma zająć się nie tylko badaniami historycznymi, ale także rozpoznawaniem, ewidencjonowaniem, digitalizacją oraz upowszechnianiem współczesnego dorobku kultury mieszkańców obszarów wiejskich, zarówno w kraju, jak i zagranicą. Działalność Instytutu dotyczy wszystkiego, co wieś wniosła do dziedzictwa Polski, zarówno kultury materialnej i niematerialnej.