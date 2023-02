Europejskie Forum Rolnicze już w marcu

Odbywające się w marcu wydarzenie będzie już piątą edycją. Forum podczas licznych dyskusji zgromadzi szerokie grono rolników, doradców rolnych, producentów i przetwórców, członków branżowych związków rolniczych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji naukowych i branżowych z całej Europy.

Trzy kluczowe obszary tematyczne oraz goście specjalni

– Tegoroczna edycja forum będzie skupiona wokół trzech głównych debat poświęconych odpowiednio - kształtowaniu polityki regionalnej Polski, przyszłości rolnictwa europejskiego, a także oczekiwaniom polskich rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. Jak co roku, chcemy mówić o tym, co aktualnie najważniejsze dla polskiego i europejskiego rolnictwa. W dwudniowych dyskusjach wezmą udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, ministrowie rolnictwa z krajów Unii Europejskiej, przedstawiciele rządu, a także organizacji producenckich, czy instytucji handlowych – zachęca do udziału w V edycji Europejskiego Forum Rolniczego Krzysztof Podhajski, prezes Fundacji EFRWP.

Oś programu stanowić będą debaty odbywające się na głównej scenie obiektu G2A Arena. W debacie poświęconej przyszłości rolnictwa na Starym Kontynencie weźmie udział m.in. Henryk Kowalczyk, Wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który objął również honorowy patronat nad całym wydarzeniem. Jednym z jego dyskutantów będzie świeżo mianowany (z dniem 1 lutego) Zastępca Ministra Rolnictwa Czech Miroslav Skřivánek. Wcześniej piastował urząd burmistrza wsi Branna oraz aktywnie działał w ogólnokrajowym Stowarzyszeniu Rolników Ekologicznych PRO-BIO oraz w Komitecie ds. Obszarów Niekorzystnych Strukturalnie przy Radzie Regionalnej Ołomuńca. Głos w dyskusji zabierze także Wolfgang Burtscher - obecny dyrektor generalny w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI) w Komisji Europejskiej.

Spotkanie wysokiej rangi samorządowców oraz branżystów

Europejskie Forum Rolnicze to także przestrzeń do debaty między wysokiej rangi samorządowcami. W debacie poświęconej kształtowaniu polityki regionalnej wystąpi między innymi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. W dyskusji wezmą też udział marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Punktem wyjścia do debaty będą wyniki cyklicznego raportu EFRWP (Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej) - Monitoring Rozwoju Obszarów Wiejskich, stanowiącego próbę oceny zmian zachodzących w obszarach wiejskich na przestrzeni ostatnich lat wraz z oceną efektywności prowadzonych polityk regionalnych.

Nie zabraknie również paneli eksperckich, gdzie toczyć się będą dyskusje dotyczące upraw czy działań o charakterze prośrodowiskowym. Specjaliści spróbują opowiedzieć między innymi o tym, jak nowoczesne technologie zmieniają wieś i rolnictwo, czy też omówić kwestię gospodarki wodnej w obliczu zmieniającego się klimatu. Ciekawie zapowiadają się także debaty poświęcone biopreparatom w procesie uprawy roślin czy systemowi ubezpieczeń rolnych.

Nagrody dla innowacyjnych rolników

Podczas Europejskiego Forum Rolniczego zostaną wręczone nagrody w konkursie „Innowacyjny Rolnik”, w którym nagradzani są rolnicy prowadzący nowatorskie gospodarstwa. Przyznana zostanie również Nagroda im. Józefa Ślisza dla osoby lub instytucji, która wyróżnia się szczególnym zaangażowaniem w propagowaniu postaw obywatelskich i demokratycznych, szerzeniu wartości chrześcijańskich oraz wspiera szeroko pojęty rozwój obszarów wiejskich.

EFR to oprócz dyskusji i debat wydarzenie targowe służące poznaniu najnowszych rozwiązań, a także narzędzi dedykowanych podnoszeniu jakości produkcji rolnej, jak również wspierających innowacje w rolnictwie oraz wymianę handlową w obszarze rolno-spożywczym.

Szczegółowy program wydarzenia oraz formularz rejestracyjny znajduje się na oficjalnej stronie: www.forum-jasionka.pl.

Europejskie Forum Rolnicze organizowane jest przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Agro Promotion.