Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Ziemniaka przesunięta na 2021

Komitet Organizacyjny zdecydował, że zaplanowana na listopad 21. Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Ziemniaka (European Association for the Potato Research, EAPR) zostanie przesunięta na 12-16 lipca 2021. Konferencja ta odbywa się co trzy lata w różnych krajach Europy od 1960 roku. Po raz drugi odbędzie się w Polsce, po raz pierwszy w Krakowie – mieście o bogatej historii, kulturze i naukowej tradycji.