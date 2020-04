Konferencja "Rola pasów kwietnych w rolnictwie"

„Rola pasów kwietnych w rolnictwie” to temat przewodni konferencji, która ma się odbyć w Szalejewie Drugim 3 września br. Celem konferencji jest rozpowszechnienie informacji o stosowaniu pasów kwietnych wśród pól uprawnych i wprowadzenia ich do praktyki rolniczej w Polsce. Jest to rozwiązane stosowane w wielu krajach europejskich, dzięki któremu podnoszony jest poziom różnorodności biologicznej, a tym samym wzmacniane są mechanizmy kontroli biologicznej szkodników upraw. Organizatorami wydarzenia jest Stowarzyszenie Demeter Polska oraz Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego w Poznaniu (IŚRiL PAN).