Międzynarodowe Targi Gołębi Pocztowych EXPOGołębie w Katowicach

To już 14. edycja Międzynarodowych Targów Gołębi Pocztowych i 71. Ogólnopolska Wystawa Gołębi Pocztowych. Z początkiem stycznia 2023 r. do Międzynarodowego Centrum Kongresowego, podczas najważniejszej w Polsce imprezy dla hodowców, zawita ponad 150 wystawców.

Międzynarodowe Targi Gołębi Pocztowych EXPOGołębie odwiedziło w ubiegłym roku blisko 9 tysięcy osób, co stanowi niewątpliwy dowód na to, że zamiłowanie do hodowli tych ptaków od wielu lat jest niezmienne. Targi są miejscem spotkań pasjonatów, jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z hodowlą. Warto podkreślić, że to już druga edycja tego wydarzenia zorganizowana w katowickim MCK-u.

– EXPOGołębie to najważniejsze wydarzenie dla miłośników gołębi pocztowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej – mówi Marta Ostaszewska, Project Manager Działu EXPO – Stanowi ono również doskonałą okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń na temat pielęgnacji i hodowli gołębi oraz podpatrzenia nowości, które pojawiły się na rynku w ciągu minionego roku – dodaje.

Na trzy dni (6–8 stycznia 2023 r.) przestrzeń Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach wypełni się ponad 150 stoiskami, na których będzie można znaleźć wszystko to, co potrzebne jest do hodowli gołębi. To tu będzie można zaopatrzyć się w gołębnik i jego wyposażenie, odżywki, leki, karmę, środki czystości, czy systemy zegarowe oraz transportowe. Ponadto uczestnicy będą mogli obejrzeć bogatą ekspozycję gołębi pocztowych z najbardziej uznawanych hodowli na świecie. Swoją obecność potwierdzili już między innymi: Backs, C’est Pharma, Centrum Zdrowia Gołębi, Columbex, Elpol, Geraldy, Gold Bird, Ovigor, Pigebook, Polmark, Röhnfried czy Vanrobaeys.

– Podczas 71. Ogólnopolskiej Wystawy Gołębi Pocztowych, która od wielu lat towarzyszy Targom EXPOGołębie, zaprezentowanych zostanie ok. 1800 gołębi, które osiągnęły najlepsze wyniki lotów w kategoriach na krótkich, średnich i dalekich dystansach – mówi Krzysztof Kawaler, Prezydent Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. – Ludzi od niepamiętnych czasów fascynuje fenomen powrotnolotny gołębia, który pozwala mu wracać do swojego gołębnika, gniazda, partnera i piskląt – ale także hodowcy – z bardzo dużych odległości. Dziś gołębie pocztowe są sportowcami: trenują, mają odpowiedni sposób żywienia i suplementacji, a hodowcy troszczą się o ich prawidłowy rozwój. Tym samym są ambasadorami Polski na świecie, gdyż nasze gołębie należą do czołówki najlepszych sportowców! Polscy hodowcy zdobywają wiele złotych, srebrnych i brązowych medali, a reprezentacja Polski w zawodach drużynowych wygrywa większość olimpiad i wystaw międzynarodowych – dodaje.

Organizatorem 14. Międzynarodowych Targów Gołębi Pocztowych EXPOGołębie jest Grupa PTWP, a 71. Ogólnopolskiej Wystawy Gołębi Pocztowych – Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych.

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości jest firmą działającą w obszarze zintegrowanych rozwiązań w zakresie komunikacji i nowych mediów, jej aktywność skupia się na rynku internetowym. Wydawca branżowych portali m.in.: farmer.pl, portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, portalsamorzadowy.pl, pulsHR.pl. Grupa PTWP zajmuje się organizacją kongresów, konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych na czele z Europejskim Kongresem Gospodarczym – European Economic Congress (EEC) – jedną z najbardziej prestiżowych imprez odbywających się w Europie Centralnej.