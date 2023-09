Spotkajmy się na Krajowym Dniu Kukurydzy w PODR Szepietowo

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wspólnie z Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy w Poznaniu zapraszają w niedzielę 10 – go września na Krajowy Dzień Kukurydzy. Wrześniowa impreza to największe wydarzenie dla plantatorów i pasjonatów złotego ziarna w województwie podlaskim. Na polach doświadczalnych PODR Szepietowo zaprezentujemy bogatą kolekcję odmian kukurydzy i zapewnimy fachowe doradztwo ekspertów z dziedziny nasiennej oraz środków ochrony i nawożenia roślin.

Kukurydza jest jedną z najważniejszych roślin paszowych w żywieniu bydła mlecznego. Na Podlasiu najbardziej rozwiniętą gałęzią rolnictwa jest mleczarstwo, dlatego uprawa tej rośliny jest tak kluczowym elementem w naszym regionie. Krajowy Dzień Kukurydzy jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym od dwudziestu dwóch lat. Skierowane jest ono do rolników, producentów rolnych, przedstawicieli świata nauki, uczniów szkół rolniczych oraz firm z branży agro.

Dobór odpowiedniej odmiany ziarna kukurydzy należy do najbardziej istotnych czynników kształtowania wielkości i jakości plonów. Podczas wrześniowego wydarzenia uczestnicy będą mieli niebywałą okazję do porównania aż 139 różnych odmian kukurydzy, pogłębienia swojej wiedzy z zakresu jej uprawy i dopasowania odmiany do swoich potrzeb. Pomocą oraz fachowym doradztwem będą służyć doradcy Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz przedstawiciele 24 firm nasiennych. Pośród wielu atrakcji nie zabraknie strefy zabaw dla dzieci i degustacji specjałów przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich. Zostanie rozstrzygnięty konkurs dla producentów mleka „Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich” organizowany przez KRUS Oddział Regionalny w Białymstoku. Przedstawiciele świata nauki zapewnią również szereg interesujących prelekcji.

Podczas święta kukurydzy nie zabraknie innowacyjnych pokazów z udziałem najnowocześniejszego sprzętu rolniczego do zabiegów agrotechnicznych oraz prezentacji maszyn. Dzięki uprzejmości Agro-Rolnik Śniadowo zostanie zaprezentowana uprawa przedsiewna wykonana broną talerzową Vaderstad Carrier XT 425 Cross Cutter Disc. Ten zawieszany, składany agregat z talerzami ustawionymi w kształcie litery x służy do szybkiej uprawy podstawowej i przygotowania podłoża pod siew. Głęboka uprawa wykonana kultywatorem Vaderstand Cultus 350 umożliwia dokładną uprawę gleby do głębokości 25 cm. Agrotechnik Tafiły zaprezentuje uprawę uproszczoną agregatem Kuhn Performer Select 4000 z siewnikiem poplonów. Maszyna podczas jednego przejazdu wykonuje 4 zabiegi za pomocą zębów i talerzy: cięcie ścierniska, mieszanie i kruszenie gleby, wyrównanie i zagęszczenie. Głęboszowanie do głębokości nawet 65 centymetrów wykona pługiem dłutowym Bednar Terraland HD 7R 3000. Fricke zaprezentuje zbiór kukurydzy sieczkarnią John Deere 9500. Ściernisko po kukurydzy zagospodarowane zostanie broną nożową TerraStar Claydon. TerraStar pozostawia strukturę gleby nienaruszoną poprzez wyrywanie wgłębień z górnej warstwy gleby, pozostawiając profil nienaruszony. Uprawa uproszczona zaprezentowana siewnikiem pasowym Claydon, który stymuluje glebę tylko w strefie ukorzeniania i siewu jest korzystna nie tylko dla nasion i rosnących roślin, ale także dla środowiska pod ziemią. Zakiszanie w balotach zaprezentuje zaś firma Skłodowski.

Prezentacje, pokazy, konkursy z nagrodami oraz seria atrakcji dla najmłodszych – to wszystko czeka na Państwa podczas Krajowego Dnia Kukurydzy w PODR Szepietowo.

