Targi AGROTECH 2020 - innowacje, cyfryzacja i... nowy termin

Od 19 do 21 czerwca w Targach Kielce odbędą się 26. Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH. To najbardziej wyczekiwane wydarzenie rolnicze w Polsce.

Największa wystawa w Polsce

- Nikogo nie trzeba przekonywać, że AGROTECH w Targach Kielce to największa w Polsce i licząca się w Europie, wystawa techniki rolniczej, organizowana w halach wystawienniczych. Warto wiedzieć, że Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej to także największa wystawa targowa w kraju, spośród wszystkich branż gospodarki. Liczby mówią same za siebie: rekordowa powierzchnia w roku 2019 - ponad 66 000 metrów kw. i ponad 75 000 zwiedzających. Wszechstronna, międzynarodowa ekspozycja i przeszło 750 wystawców z 21 krajów świata to kolejny atut targów AGROTECH w Kielcach- mówi Grzegorz Figarski, Dyrektor Projektu.

Od ponad ćwierć wieku wydarzenie wpisuje się w historię i tradycję polskiego rolnictwa. Targi przedstawiają kompleksowo nowinki techniki rolnicze, gromadzą światowych liderów rynku, a polskim rolnikom wytyczają drogę rozwoju dla ich gospodarstw- tych rodzinnych

i wielkoobszarowych.

Liderzy rynku w Kielcach

Światowi oraz polscy liderzy rynku rolniczego przywiozą setki maszyn- sprzętu, akcesoriów, nawozów, środków ochrony roślin – słowem wszystkiego, czego polski rolnik z małego, średniego czy dużego gospodarstwa potrzebuje, by rozpocząć wiosenny sezon 2019. Swoją obecność potwierdzili najwięksi rynkowi gracze. Ekspozycję będzie można podziwiać w halach oraz na terenie zewnętrznym kieleckiego ośrodka.

Influencerzy rolniczy

Podobnie jak w ubiegłym roku na AGROTECH zjadą blogerzy i youtuberzy rolniczy. Internetowych ulubieńców będzie można spotkać podczas 3 dni wydarzenia. W niedzielę influencerzy spotkają się ze swoimi widzami podczas konferencji youtuberów.