Wiosenne Targi Ogrodnicze - Podlaskie Targi Odnawialnych Źródeł Energii i Budownictwa Wiejskiego

Jak co roku oprócz możliwości zapoznania się z ofertą handlową wystawców, można będzie wzbogacić swoją wiedzę dzięki poradom udzielanym przez sprzedawców i specjalistów PODR Szepietowo. Ponadto przygotowaliśmy dla Państwa konkursy i pokazy wyrabiania ozdób wielkanocnych. Wszystko po to, aby rozpoczęcie sezonu wystawowego w Szepietowie upłynęło w miłej atmosferze. Wiosenne Targi Ogrodnicze to okazja dla wszystkich miłośników pracy w sadzie i ogrodzie, do zapoznania się z nowymi trendami panującymi w ogrodnictwie, czy też zrobienia zakupów na rozpoczynający się sezon. W programie przewidziano również interesujące wykłady i konferencje np.: „Prowadzenie księgowości KGW w „Nowym Ładzie” i „Aktualne wyzwania w gospodarce pasiecznej”. Swoje stoiska zaprezentują instytucje wspierające rolnictwo.

Liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych, degustacja serów wytwarzanych w przetwórni PODR Szepietowo, pokaz królików rasowych – to tylko namiastka tego co dla Was przygotowaliśmy.

Koniecznie odwiedź Szepietowo 9-10 kwietnia, więcej na stronie www.odr.pl oraz na portalu społecznościowym FB.

Zapraszamy serdecznie

Wszystkie drogi prowadzą do Szepietowa 😊