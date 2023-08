Wojna w Ukrainie jednym z tematów 20. FSM!

Mając na uwadze jak niezwykle ważne jest to zagadnienie, zaproszenie do udziału w wydarzeniu przyjęli przedstawiciele działającego od ponad 20 lat Związku Przedsiębiorstw Mleczarskich Ukrainy (ZPMU) na czele z Vadymem Czagarowskim - Prezesem zarządu. Zadaniem Związku jest rozwój przemysłu mleczarskiego Ukrainy, rozwiązywanie problemów przemysłu mleczarskiego, ochrona interesów uczestników organów państwowych, udział w opracowywaniu i wdrażaniu programów rozwoju przemysłu mleczarskiego, poprawa ram regulacyjnych, tworzenie uczciwej konkurencji na rynku konsumenckim a także zwiększenie produkcji konkurencyjnych produktów.

W Forum weźmie udział ponad 20 przedstawicieli ukraińskiego sektora mleczarskiego w tym dyrektorzy, przewodniczący rad nadzorczych oraz właściciele ukraińskich zakładów produkcyjnych. Będzie to wspaniała okazja do bezpośrednich rozmów, wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy. Organizatorzy udostępnią miejsce do dyskusji pomiędzy obiema stronami granicy a także zapewnią tłumaczenie. Liczymy, że inicjatywa doprowadzi to do zacieśnienia więzi oraz współpracy między krajami.

W tegorocznej edycji wezmą udział przedstawiciele ukraińskich firm, takich jak:

Ichnya Condensed Milk Company – jeden z czołowych producentów konserw mlecznych, które sprzedawane są nie tylko na Ukrainie, ale także w ponad 60 krajach świata;

Ternopil Dairy Factory - wiodący producent wysokiej jakości produktów mlecznych oraz kazeiny kwasowej, które skutecznie są sprzedawane na terenie Ukrainy i na rynkach zagranicznych przez okres 20 lat;

Halychyna — jedno z największych przedsiębiorstw mleczarskich w Ukrainie, od 25 lat jeden z liderów w produkcji nabiału, a także największy krajowy producent jogurtów;

Loostdorf - jeden z największych producentów produktów mlecznych na Ukrainie.

- Forum to doskonała okazja nie tylko zapoznania się z najważniejszymi informacjami dla przyszłości sektora mleczarskiego, ale też miejsce unikalnych spotkań biznesowych – mówi Agnieszka Maliszewska organizatorka Forum. – Swój udział potwierdziły nie tylko przedsiębiorstwa z Ukrainy, ale też najwięksi światowi gracze jak Arla Food czy Fonterra. Jak co roku w gronie uczestników znajdą się też największe polskie firmy i spółdzielnie sektora mleczarskiego – Mlekovita, Piątnica, Łowicz, Sierpc, Gostyń, Spomlek, Hochland i wiele innych. 20 Międzynarodowe Forum to miejsce do tworzenia biznesu i przyszłości mleczarstwa.

Zostały ostatnie wolne miejsca, by w dniach 20-21 września 2023 w Białymstoku wspólnie dyskutować o przyszłości sektora mleczarskiego a także zastanowić się, jak Polska może pomóc w odbudowie Ukrainy. Serdecznie zapraszamy do udziału w największej konferencji sektora mleczarskiego w Europie Środkowo-Wschodniej.

https://forum-mleczarskie.org/

