XIII edycja Targów Rolniczych AGRO-PARK

Targi Rolnicze AGRO-PARK to wydarzenie przygotowane z myślą o rolnikach, właścicielach i osobach zarządzających gospodarstwami rolnymi oraz firmach usługowych. To okazja do spotkania

z przedstawicielami szeroko rozumianej branży rolniczej. Profesjonalnie przygotowani pracownicy firm chętnie udzielają porad na temat najnowszych technologii i rozwiązań wykorzystywanych

w rolnictwie między innymi z zakresu upraw roślin czy chowu zwierząt. Od trzynastu lat zespół

AGRO-PARK-u w Lublinie pracuje nad marką tego wydarzenia, dzięki czemu co roku w udział

w targach bierze ponad 200 wystawców reprezentujących najbardziej rozpoznawalne marki rolnicze na polskim rynku.

Topowe marki

Solidna pozycja rynkowa Targów AGRO-PARK jest tworzona przez obecność topowych marek z Polski i z zagranicy. Podczas najbliższej odsłony wydarzenia nie zabraknie marek jak ciągniki John Deere, New Holland , Valtra, Kubota Deutz Fahr, Case IH czy Steyr. Wśród wystawców pojawi się silna grupa polskich producentów, importerów i dystrybutorów maszyn oraz urządzeń wykorzystywanych w procesie uprawy, zbiorów, jak i przechowywania plonów. Osoby poszukujące nowoczesnych rozwiązań w zakresie wyposażenia inwentarskiego, opryskiwaczy, pras czy sieczkarni również znajdą odpowiedni asortyment. Część ekspozycji będzie poświęcona gospodarstwom zajmującym się chowem zwierząt. Swoją obecność na Targach zapowiedziały również firmy oferujące wyposażenie inwentarskie, sprzęt do warsztatów czy części do maszyn.

Rolnicza święto w Lublinie

Dla właścicieli gospodarstw AGRO-PARK to miejsce, gdzie z bliska mogą zapoznać się z szeroką ofertą maszyn i urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie, poznać najnowsze technologie wykorzystywane w rolnictwie, a także uzyskać informację dotyczące dofinansowań. Zapraszamy do skorzystania ze specjalnych bezpłatnego szkolenia ze Strefy IRZPlus organizowanego wspólnie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Lublinie. W programie także specjalistyczne szkolenie prowadzone przez ekspertów z zakresu podatku VAT w rolnictwie, organizowane przez Lubelską Izbę Rolniczą.

Przyjedź na Targi w grupie

Chcesz zorganizować przyjazd ze znajomymi? Polecamy skorzystanie z wyjątkowej oferty dofinansowania przejazdu dla grup powyżej 15 osób. Wartość dopłaty wynosi 2 zł + 8% VAT do każdego kilometra przejechanego w stronę Lublina. Maksymalny odcinek trasy z dofinansowaniem to 250 km. Dofinansowanie na przyjazdy nie obowiązuje w niedzielę 1 marca 2020 r.

W tym samym czasie odbędzie się Kiermasz Produktów Regionalnych i Okazjonalnych.

Serdecznie zapraszamy na teren Targów Lublin przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie.

Najnowsze informacje dostępne na www.agropark.pl