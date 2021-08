XXVII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym

Wystawa wyróżnia się imponującą frekwencją odwiedzających, rekordową liczbą wystawców i wspaniałą atmosferą. Podlaski Ośrodek Doradztwa w Szepietowie, gości rolników, a także krajowych i zagranicznych przedstawicieli agrobiznesu. Kontakty zawarte w czasie Wystawy owocują wieloma przedsięwzięciami, które budują infrastrukturę polskiego rolnictwa. Szepietowska Agroarena w pierwszy weekend września zapełni się najpiękniejszymi okazami zwierząt hodowlanych, a na terenach wystawowych zaprezentowane zostaną najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, sprzęt i środki do produkcji rolniczej. Nie zabraknie również stoisk z rękodziełem i lokalną żywnością. W wydarzeniu udział wezmą instytucje wspierające rolnictwo oraz Pierwsza Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej.

Wystawie Zwierząt Hodowlanych towarzyszą Dni z Doradztwem Rolniczym. Jest to okazja do zaprezentowania oferty doradztwa rolniczego i innowacyjnych rozwiązań we współczesnym, rozwijającym się rolnictwie. Wydarzenie daje szanse do wielu spotkań z rolnikami, doradcami, wystawcami, przedsiębiorcami i przedstawicielami świata nauki.

Nowoczesne rolnictwo i najpiękniejsze zwierzęta hodowlane !!!

Odwiedź Szepietowo 4-5 września, więcej na stronie www.odr.pl oraz na portalu społecznościowym FB.