Bil Gates ma 100 000 hektarów gruntów ornych w różnych stanach

Amerykański magazyn „The Land Report” donosi, że Bill Gates, którego majątek, według "Forbesa", ma wartość netto wynoszącą prawie 121 miliardów dolarów, jest największym prywatnym właścicielem gruntów rolnych w 18 stanach.

W sumie Gates jest właścicielem około 242 000 akrów lub prawie 100 000 hektarów gruntów ornych w USA - co czyni go największym prywatnym właścicielem gruntów ornych w USA. Według „The Land Report” obszary te są rozłożone na kilka stanów, w których rolnictwo ma duże znaczenie gospodarcze. Należą do nich: Waszyngton, Kalifornia, Idaho, Wyoming, Kolorado, Nowy Meksyk, Arizona, Nebraska, Iowa, Wisconsin, Illinois, Michigan, Indiana, Ohio, Karolina Północna, Floryda, Missisipi, Arkansas i Luizjana.

W rękach największych firm Gatesa znajduje się 27 952 akrów w Luizjanie, 19 395 akrów w Arkansas, 10420 akrów w Arizonie, 8331 akrów w Nebrasce i 6514 akrów w stanie Waszyngton. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez The Land Report gruntami zarządza bezpośrednio i za pośrednictwem osób trzecich Cascade Investments, osobisty „instrument inwestycyjny” firmy Gates.

Cel zakupów nie jest jasny. Land Report zwrócił uwagę, gdy regionalna gazeta poinformowała o zakupie 14 500 akrów (5870 hektarów) ziemi uprawnej w Waszyngtonie. W tej umowie akr kosztował prawie 12 000 dolarów za akr, czyli 29 000 dolarów za hektar.

Może dziwić, że miliarder branży technologicznej jest największym właścicielem gruntów rolnych w USA, ale kupowanie ziemi na wielką skalę nie jest jedyną inwestycją rolniczą Gatesa. W 2008 roku Fundacja Billa i Melindy Gatesów dokonała inwestycji w wysokości 306 mln dolarów w celu promowania wydajnego, zrównoważonego rolnictwa dla drobnych rolników w Afryce Subsaharyjskiej i Azji Południowej. Fundacja zainwestowała w rozwój i dystrybucję tak zwanych „super plonów”, które mają być lepiej dostosowane do zmian klimatu. W ubiegłym roku organizacja pozarządowa Bill & Melinda Gates Agricultural Innovations LLC, lepiej znana jako Gates Ag One, ogłosiła, że będzie nadal inwestować w to przedsięwzięcie.

Nie jest do końca jasne, w jaki sposób tereny uprawne Gatesa są wykorzystywane w USA, ani czy część gruntów jest przeznaczona do ochrony środowiska. Cascade nie odpowiedział jeszcze na zapytania z różnych amerykańskich magazynów i magazynów biznesowych. Istnieją jednak przesłanki, że ziemia może być użytkowana w sposób zgodny z ideą Fundacji Ag One dotyczącą „zrównoważonego zarządzania gruntami”. Cottonwood Ag Management, spółka zależna Cascade, jest członkiem „Leading Harvest”, również organizacji non-profit lub pozarządowej, której celem jest promowanie standardów zrównoważonego zarządzania gruntami w USA. Oznacza to zrównoważone wykorzystanie roślin, gleby i zasobów wodnych przez zarządców.